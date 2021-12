Sundhedsminister Magnus Heunicke kommer nu med en klar holdning til lige én del af Dronning Magrethes nytårstale.

»Jeg var meget glad for, at hun satte fokus på alle vores forskeres arbejde i laboratorierne,« siger han til B.T.

Magnus Heunicke henviser til, at Dronning Magrethe i sin tale har sendt en særlig tak til forskere, der blandt andet har udviklet vacciner mod coronavirus.

»Det er i høj grad dem, som har bidraget til at bremse smitten, og som i løbet af uhørt kort tid har udviklet vacciner mod corona,« sagde dronningen.

Magnus Heunicke slår fast, at forskerne er glade for endelig at få ros for deres arbejde.

Ja, han siger direkte, at det ikke er så tit, at forskernes arbejde fremhæves på den her måde.

»Jeg ved, at de sætter stor pris på netop det, at de gør en enestående indsats for både os i Danmark og i den globale indsats. Og det er ikke så tit, at deres arbejde bliver fremhævet på den måde,« siger han og tilføjer:

»Det var tiltrængt og meget fortjent.«

Dronning Magrethe var også kritisk i sin nytårstale.

Helt konkret sagde hun, at nogen handicappede udsættes for en meget dårlig behandling.

»Nogle mennesker med handicap bliver ligefrem diskrimineret, måske også mødt med hån og drilleri,« lød det blandt andet fra Dronningen.

Magnus Heunicke, hvad tænker du om det Dronning Magrethe siger om, at handicappede diskrimineres?

Lige det spørgsmål har sundhedsministeren dog ikke nogen kommentar til.

Til gengæld vil både blå og rød fløj gerne have, at netop handicappedes forhold kommer mere i fokus.

»Jeg er rigtig glad for, at dronningen nævner de handicappede og dem med en kronisk lidelse. Det gjorde mest indtryk på mig,« siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Hun efterlyser, at regeringen kommer på banen, når det gæder handicappedes forhold.

»Jeg håber, at det lægger op til en tale fra statsministeren, så der kommer fokus og penge til området. De bliver ofte glemt,« siger hun.

SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, vil også have politisk handling.

Hun kalder de handicappedes forhold for et »godt og velvalgt tema«.

»Det giver virkelig mening at tænke i inklusion af mennesker med handicap og forebygge stigmatisering. Vi kan først betragte os som reelt rummelige, når vi har løst den opgave,« siger hun og tilføjer:

»Der gælder både den rette hjælp til den enkelte - men også så ordinære vilkår som muligt.«

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, tror mest på, at Dronning Margrethes udtalelser på tv har en effekt.

»Det har jo meget stor betydning, når Hendes Majestæt kommer med så klare ord. Det tror jeg vil have en stor effekt,« siger han.

Men er det ikke mere vigtigt, at I politikere ser på at stramme regler og straffe for at diskriminere handicappede, end hvad Dronning Magrethe siger i en nytårstale?

»Jo, det kan man sige. Men det vægter højt med så klare ord om, at man ikke skal diskriminere og stigmatisere handicappede,« siger Per Larsen.