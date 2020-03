Minister vil have ekstra hænder til at inddæmme coronavirus for at forhindre at sundhedsvæsen lægges ned.

Der bliver brug for ekstra hjælp til at dæmme op for coronavirus og forhindre, at virusset ikke lægger det danske sundhedsvæsen ned.

Det er budskabet fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde i Statsministeriet tirsdag formiddag.

Han nævner, at der bliver brug for pensioneret personale fra sundhedsvæsenet samt studerende til at håndtere situationen med coronavirus.

- Hvis vi ikke gør alt, hvad vi kan nu for at mindske smitten, så kan vores sundhedsvæsen ikke håndtere situationen, siger han.

Sundhedsministeren har på pressemødet taget en graf med, der viser, hvad der vil ske, hvis det ikke lykkes at forhale spredningen af smitte.

Så vil sundhedsvæsenet blive overbelastet, sådan som det er sket i eksempelvis Norditalien.

Magnus Heunicke siger også, at man allerede nu kan registrere et "betydeligt pres på sundhedsvæsenet".

Derfor skal der også oprustes ude i regionerne for at skaffe flere intensivpladser, så man er beredt på et scenarie med mange flere smittede, lyder meldingen.

Indtil videre er 156 personer i Danmark blevet registreret smittet med coronavirus, og 875 borgere befinder sig i karantæne.

/ritzau/