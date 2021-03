Regeringen tror ikke, at landbruget kan levere så mange klimareduktioner, "som man havde forestillet sig".

Det helt store spørgsmål i de kommende forhandlinger om et grønnere landbrug medmindre udledning er, hvor meget branchen selv skal bidrage med.

Regeringen har ikke selv fremlagt sit udspil, selv om det er færdigt.

Kortene holdes tæt på kroppen, men landbrugsminister Rasmus Prehn (S) advarer om, at det kan få store konsekvenser for branchen, hvis landbruget bliver pålagt for store byrder.

- Jeg ønsker, at vi parallelt med, at vi er ambitiøse på klima og miljø, finder en balance, hvor vi tager behørig hensyn til økonomien i landbruget.

- Der sidder mennesker ude i stuehusene og ryster i bukserne og tænker, hvad skal der ske med vores gård, siger han til Børsen.

Han erkender, at regningen kan risikere at ende hos erhvervslivet eller skatteborgerne og vil forsøge at "levere så meget som muligt".

Siden februar har partierne været igennem mere end 30 tekniske gennemgange. Ifølge Børsen bliver det spydigt kaldt et "udmattende AMU-kursus" på Christiansborg.

Snart starter de egentlige forhandlinger.

Branchen selv advarer om flere konkurser, ringere mulighed for ejerskifte, mindre eksport og lavere beskæftigelse, hvis landbrugsstøtten blev reduceret med eksempelvis en femtedel.

Omvendt udleder landbruget mere og mere og er blandt de mest klimatunge brancher. Regeringens støttepartier kræver et reduktionsmål på halvdelen af landbrugets klimaudledninger.

Regeringen mener, at støttepartierne og Venstre er alt for optimistiske, når det kommer til effekten af at reducere udledning fra lavbundsjorde. Det er landbrugsjord, som er dårligt til afgrøder og er kulstofrige.

Dermed vil det være godt at frigøre. Der sættes stor lid til den manøvre.

- Udfordringen er, at nogle tror, man kan tage meget mere lavbundsjorde ud, end man kan, og de tror, gevinsten er højere, end vi kan regne os frem til, siger han til avisen.

Den animalske produktion, der står for en væsentlig og stigende del af udledningen, er heller ikke i spil i denne omgang, lyder det fra Prehn.

Arbejdspladser og eksport afhænger af det.

/ritzau/