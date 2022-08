Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Transportminister Trine Bramsen (S) vil forlænge Storebæltsbroens anlæg med fire kilometer, skriver Fyens Stiftstidende.

Det er der en bestemt grund til.

At gøre motorvejsstrækningen tværs gennem Nyborg mindre støjende og dermed mindre generende for byens støjplagede indbyggere – uden at den nye nationale støjpulje kommer i spil.

»Jeg kan jo se på de målinger, der bliver lavet, at Nyborg i den grad er et af de steder, der springer i øjnene på danmarkskortet,« siger Trine Bramsen til Fyens Stiftstidende.

En forlængelse af broanlægget vil betyde, at opsætning af støjskærme på den fire kilometer lange strækning fra afkørslen Nyborg Ø til afkørslen Hjulby bliver en opgave for Sund & Bælt, som driver Storebæltsbroen – og ikke for Vejdirektoratet, som det er tilfældet i dag.

Hvorfor gør det en forskel, hvem der har ansvaret for at begrænse fartstøjen, tænker du måske?

Det gør det på grund af finansieringen af støjsikringen. Ligger den under Vejdirektoratet, skal pengene findes i den nationale støjpulje på tre milliarder kroner, som inden længe skal fordeles under forhandlinger i Folketinget.

De penge får hurtigt ben at gå på, da der er behov for støjsikring langs motorveje over store dele af landet, idet der ifølge Miljøstyrelsens tal fra 2021 ligger omkring 723.000 danske boliger i områder, der ligger over grænseværdien for trafikstøj.

En forlængelse af broanlægget i Nyborg vil betyde, at støjpuljen ikke kommer i spil her, da det i stedet bliver en opgave for Sund & Bælt at reducere motorvejsstøjen. Og dermed at pengene i puljen kan bruges andre steder.

De ti mest trafikerede motorveje Køge Bugt Motorvejen: 142.100 biler dagligt Motorring 3: 128.000 biler dagligt Amagermotorvejen: 115.600 biler dagligt Holbækmotorvejen: 103.100 biler dagligt Helsingørmotorvejen: 100.200 biler dagligt Østjyske Motorvej: 91.800 biler dagligt Sønderjyske Motorvej: 87.300 biler dagligt Fynske Motorvej: 79.800 biler dagligt Motorring 4: 78.000 biler dagligt Nordjyske Motorvej – Limfjordstunnelen: 77.800 biler dagligt Ovenstående tal er baseret på en gennemsnitlig dag. Kilde: Vejdirektoratets rapport 'Statsvejnettet 2020'

Undersøgelser har vist, at det er sundhedsskadeligt at bo tæt på en meget trafikeret og støjende vej.

Eksempelvis øges risikoen for at udvikle den frygtede hjernesygdom Alzheimers.