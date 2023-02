Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Priserne for at køre bus og tog stiger og stiger.

Så sent som 15. januar satte DSB prisen op på en række strækninger.

Og udfordringen med de stigende priser og færre passagerer i den offentlige transport, er så store, at den ansvarlige minister ikke ved, hvad han skal gøre.

Det erkendte transportminister Thomas Danielsen (V), da han onsdag skulle svare på spørgsmål i Folketingssalen.

Helt konkret spurgte Sofie Lippert (SF) transportministeren, hvad han vil gøre for at vende, at stadig færre tager kollektiv transport, samtidig med billetpriserne stiger.

»Det er et godt spørgsmål og meget bredt spørgsmål,« startede ministeren med at svare.

Han nævner i rækkefølge udfordringerne lige nu i den offentlige tranport, og kommer så med det her svar på spørgsmålet fra Sofie Lippert:

»Skal jeg være helt ærlig, så er svaret, at det ved jeg ikke.«

Her efter kommer Thomas Danielsen så med det her spørgsmål til sig selv, han efterfølgende svarer på:

»Er det så et problem, når man er transportminister? Ja, det er det måske umiddelbart. Men det er bare for at være ærlig,« konstaterer ministeren.

Han slår herefter fast, at det er ambitionen, at der nedsættes en ekspertgruppe, der skal sætte sig sammen og komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres.

»Hvis det var så logisk, så var der nok transportministre før mig, der havde løst problemet,« slutter han sit svar.

Sofie Lippert er på ingen måder tilfreds.

»Jeg mener ikke at det er godt nok. Problemet er for akut til at skyde det til hjørne med en ekspertgruppe. Trafikselskaberne vil lave ekstraordinære prisstigninger og busruter er truet af lukning. Der er brug for handling nu,« siger hun.

Endnu er det usikkert, hvem der skal sidde i ekspertudvalget.