Både energi- og transportsektoren har nemmere ved at gennemføre den grønne omstilling end landbruget.

De lavthængende frugter er plukket, så derfor er det en hård nød at knække at dæmme op for landbrugets udledning af miljøskadelige stoffer.

Der er enighed om, at landbruget skal bidrage til at mindske udledningen. Men spørgsmålet er hvordan, hvilket to ministre er kaldt i samråd for at redegøre for.

- Det er rigtig svært at få reduceret landbrugets udledninger, det er en hård nød at knække. Det er der flere grunde til, siger klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Han peger på, at der ikke findes nemme løsninger som for eksempel i energisektoren og transportsektoren.

I den første sektor er man kommet langt med vindmøller, solceller og biomassekedler. I transportsektoren er elbiler, elbusser og eltog det helt store håb.

- Landbruget har ikke den gode løsning, der blot kan gøres billig og rulles ud i stor skala.

- Vi mangler fortsat den metanfrie ko og den gødningstype, der ikke giver anledning til lattergasudledninger fra marker, siger ministeren.

Han er sammen med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) indkaldt for at redegøre for, hvordan landbruget bliver en del af løsningen på klimaproblemet.

Samt hvordan regeringen indfører initiativer, der reducerer CO2-udledningen

De peger begge på, at en udflytning af landbruget kan medføre endnu større udledninger end herhjemme. Det skyldes, at andre landes landbrug udleder endnu mere end danske.

Afgifter på kød er Venstre skeptisk overfor.

- Jeg synes simpelthen ikke, at det er en supergod idé at gøre spaghetti med kødsovs til en rigmandsret på linje med foie gras (tvangsfodrede gæs eller ænder, red.), siger Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/