Undervisningsminister dropper enhed til kloge børn. Det møder kritik fra fagpersoner og politiske modstandere.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) lukker national enhed til kloge børn.

Den særlige talentenhed skulle støtte undervisningen af de dygtigste elever, men de 65 millioner skal i stedet gå til et generelt løft af folkeskolen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Beslutningen om at droppe den særlige indsats møder dog kritik fra blandt andre Poul Nissen, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet. Han har forsket i højtbegavede børn.

- I mange år har tanken været, at de kvikke nok skal klare sig, og så har man brugt ressourcerne på de svage elever.

- Men forskning viser altså, at de højtbegavede børn også har brug for særlige indsatser ligesom de svagtbegavede, siger han til avisen.

Børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V) er ikke begejstret over, at talentenheden skrottes.

Der er nemlig ikke god nok støtte til de klogeste børn, og enheden ville kunne skabe nogle ens linjer for kommuner og skoler, så de ikke selv skal opfinde den dybe tallerken, mener hun.

Også forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen fra Via University College advarer mod at droppe enheden med fokus på de mest talentfulde skolebørn.

- Den danske folkeskole har altid været bedst til den store mellemgruppe af elever og ikke så god til dem, der ligger i bunden og toppen, siger han til Jyllands-Posten.

Pernille Rosenkrantz-Theil står dog fast på beslutningen om at droppe talentenheden med henvisning til, at skoleområdet har brug for et generelt løft.

- Det vil komme alle elever til gode også dem, som har brug for mere hjerneguf, siger hun til avisen.

/ritzau/