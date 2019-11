Sprøjtemidler slipper ud fra gartnerier. Mere kontrol vil følge, hvis ikke det stopper, siger minister.

I Odense Kommune er der i årevis blevet konstateret problemer med, at sprøjtemidler slipper ud af gartnerier til det lokale vandmiljø.

Til en start er en ny vejledning til gartnerierne regeringens tiltag, men mere kontrol kan følge, hvis ikke det har en effekt. Det siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Det er helt uacceptabelt, hvis der bliver ledt ulovlige sprøjtemidler ud i naturen. Det er ikke godt nok, og det skal vi have sat en stopper for.

- Derfor er der lavet en ny vejledning, og jeg har en klar forventning om, at gartnerierne selvfølgeligt vil leve op til lovgivningen.

- Branchen har selv lavet en handleplan, der skal følges. Som regering vil vi selvfølgeligt se på, om de kommer i mål. Gør de ikke det, så er vi klar til at tage yderligere initiativer, siger ministeren.

Problemerne er til at tage og føle på. Ifølge ministeriet er der fundet pesticider, der ikke er godkendt til udendørs brug, nær gartneriområder i Odense Kommune. Og der er "sket udledning af gartnerispildevand direkte til vandmiljøet uden tilladelse".

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder man siger over, at der er kommet fokus på problemet. Ifølge foreningen er gartneribranchen gået under radaren, da man har troet, at deres sprøjtegifte blev i drivhusene.

- Vi er glade for, at der bliver sat ekstra fokus på det her. Og det er da også godt, at der kommer en vejledning. For så kan ingen være i tvivl om, hvordan de skal håndtere de stoffer her.

- Men samtidig må vi sige, at det her ikke kan stå alene. Vi ved, at der er fundet rigtig mange ulovlige stoffer. Så man må følge op med stærkere kontrol, så gartnerierne ved, at man ikke skal spøge med dette her, siger landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening Thyge Nygaard.

Han fortæller, at skadevirkningerne er store, når krasse sprøjtemidler kun beregnet til lukkede systemer, slipper ud i vandmiljøet.

- Det kan rydde alt, der hedder insekter, leddyr og fisk. Svampemidlerne dræber de naturlige svampe. Og selv om det ryger i mindre vandløb, så ender de jo i Odense Å, siger Thyge Nygaard.

Hos Dansk Gartneri, brancheforeningen for gartnerier, fortæller seniorkonsulent Anna Fabricius, at man arbejder med sagen.

- Vi har arbejdet på det her i fem år, og der er fremgang. Vi har kigget på, hvor pesticiderne kommer fra, og hvilke huller der skulle lukkes.

- Vi bakker op om arbejdet og rådgiver vores medlemmer om den nye vejledning. Men det tager tid, og der skal investeringer til.

- Gartnerierne har troet, at de gjorde det rigtigt. Men fejl kan ske, og fejl er sket. Fejl skal rettes op, og vi støtter helt op om, at det sker, siger hun.

/ritzau/