»Man skal have den hjælp, man som kræftsyg har brug for.«

Det var ordene fra sundhedsminister, Magnus Heunicke, til kræftsyge Sandra Mørk Valente, og måske havde situation set anderledes ud, hvis hun var blevet scannet. Men ministeren kan endnu ikke fortælle om nogle initiativer for at forbedre sundhedssystemet.

Inden kræften i april i år tog 31-årige Sandra Mørk Valente med sig i døden, nåede hun at mødes Sundhedsminister, Magnus Heunicke.

Her fortalte hun om sundhedsvæsnets fejl og mangler og sin personlige fortælling om, hvordan kræftcellerne i hendes ben i seks år fik lov til at sprede sig, uden at lægerne tog hende alvorligt og scannede hende.

Under mødet, som B.T. overværende, blev der lovet forbedringer i sundhedsvæsenet fra sundhedsministeren, men Magnus Heunicke kan i dag ikke komme med et eneste konkret initiativ. I stedet svarer han med en hilsen og følelsesladet kommentar over Sandra Mørk Valentes nylige død.

"Det gør mig utrolig ondt at høre om Sandras alt for tidlige død. Hun gjorde et uafrysteligt indtryk på mig, da jeg mødtes med hende for nogle måneder siden. Hun vidste, at hun havde kort tid igen, og alligevel var det vigtigt for hende at møde mig, så hendes sygdomsforløb og alt for tidlige død ikke ville blive forgæves. Det løfte jeg gav hende, vil jeg gøre alt for at leve op til. Både her under coronakrisen, hvor vi ikke må lade vores kræftpatienter betale prisen, og fremover, når vi bygger et endnu stærkere sundhedsvæsenet op,« siger Magnus Heunicke i et skriftligt svar til B.T.

Ikke et eneste ord om, hvilke initiativer der er blevet, eller overvejes at blive, sat i gang. Hvilket egentlig var det B.T. henvendte sig til sundhedsministeren om for at få svar på.

I stedet en kommentar om, at han vil gøre, alt hvad han kan, for at leve op til det, han lovede Sandra.

Hvordan sundhedsministeren vil leve op til det løfte, han gav hende, fremgår ikke.

Sandra blev 31 år og døde af knoglekræft, fordi lægerne ikke ville MR-Scanne hende. Foto: Privat Vis mere Sandra blev 31 år og døde af knoglekræft, fordi lægerne ikke ville MR-Scanne hende. Foto: Privat

Mødet med sundhedsministeren

Sandra Mørk Valente besøgte i december 2019 sammen med en anden kræftsyg patient og en pårørende til en afdød, kræftramt patient sundhedsminister Magnus Heunicke.

Efter de havde fortalt deres historier om, hvordan de havde kæmpet for en MR-Scanning, der kunne have opdaget deres sygdom i tide, lovede sundhedsministeren, at der vil blive taget ved lære, og at ting vil blive lavet om. Tre konkrete tiltag blev der talt om:

»Hvis man havde scannet jer tidligere, så havde I stået i en helt anden situation. Det må være sådan, at hvis der er den mindste mistanke, så skal man igennem en scanning,« lovede Magnus Heunicke under mødet d. 19. december 2019.

Han lovede også, at man fremover skal blive fulgt op på, og at man ikke skal kæmpe for hjælp som kræftsyg:

»Det kan ikke være rigtigt, at hvis man skal have en tid hos frisøren, så følger de op, hvis man ikke kommer. Men når det handler om noget, der er så vigtigt som en kræftscanning, så hører man ingenting, » lovede Magnus Heunicke og fortsatte:

»Som kritisk syg eller pårørende til en alvorligt syg skal man selvfølgelig have den hjælp, man har brug for. Det kan ikke være rigtigt, man skal kæmpe for den.«

Inden mødet med Magnus Heunicke havde Sandra været igennem seks forfærdelige år, hvor hun ikke var blevet taget seriøst af lægerne.

Seks år uden hjælp

Sandra Mørk Valente var en ung, smuk mor til to, der så sund og rask ud. Derfor tog lægerne ikke de tiltagende smerter i Sandras venstre ben alvorligt. En scanning, der kunne havde ændret hendes liv.

Lægerne foreslog derimod, at smerterne måske skyldtes overanstrengelse, noget psykisk eller et gynækologisk problem.

Men det var det ikke. Det var knoglekræft.

Sandra blev sendt videre i sundhedssystemet, velvidende at noget var galt. Til sidst var hun nemlig ikke i tvivl om, at hun fejlede noget alvorligt. Hun kunne ikke længere passe sit job som kok, og smerterne blev mere og mere uudholdelige, og det stærkere og stærkere smertestillende, hun fik udskrevet, dulmede ikke smerterne.

Først i april 2019 blev hun scannet, og svaret fra scanningen var rystende.

Kræften fra Sandras venstre ben, der havde spredt sig til hendes hofte, bækken og ryg, var uhelbredelig.

I december 2019, samme måned som mødet med Magnus Heunicke, fik Sandra at vide, at hun kun havde tre måneder tilbage at leve i.

Nu er Sandra død

Onsdag d. 22. april klokken 06.45 om morgenen dør Sandra Mørk Valente af knoglekræft efter seks års kamp med sundhedssystemet. Sygdommen blev opdaget for sent, fordi lægerne nægtede den unge kvinde en MR-Scanning.

Kræften endte med at tage Sandra med sig. På det værst tænkelige tidspunkt.

Sandra døde midt under coronakrisen, hvilket betød, at hun ikke fik mulighed for at tage afsked med alle mine kære.

Op til sin død var hun indlagt på Hospice Trekroner, hvor hun fik af vide, at det kun tre nøje udvalgte voksne og hendes børn, der måtte besøge hende på grund af smittefare.

Hun vidste godt, hun skulle dø, men at det skulle være midt i en tid, hvor vi skal holde afstand til hinanden, gjorde det endnu mere urimeligt.

»Jeg er så ked af det. Jeg skal dø og skal udvælge, hvem jeg skal se i min sidste tid,« sagde Sandra til B.T., mens hun stadig var indlagt på Hospice Trekroner.

Det betød, at de gode veninder, den tætte søster og andet familie ikke kunne sige farvel til Sandra, og at Sandra måtte nøjes med at tale i telefon med dem i sin sidste tid.