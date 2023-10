Jakob Engel-Schmidt har en helt fast rutine for hvordan han bedst kommer i gang med arbejdsdagen.

I Euroman løfter den moderate kulturminister sløret for sine morgenritualer, og her er der ikke meget, der overlades til kaotiske tilfældigheder.

Efter først optimalt set at have sovet syv en halv time - under seks timer gør ifølge ministeren selv, at han er uudholdelig at være i nærheden af og mere end syv end halv gør ham søvnig resten af dagen - står Jakob Engel Schmidt op kl. 7.

Efter fem til syv minutters morgentræning på stuegulvet indtager kulturministeren først en halv proteinbar, et æble, en LongoVital-vitaminpille og til sidst - en stor spiseskefuld koldpresset olivenolie.

»Hvorfor? Haha, jamen altså... Det har jeg bare gjort i mange år efterhånden. Det skulle efter sigende være så sundt, og så er det bare blevet en vane for mig,« siger Jakob Engel-Schmidt til B.T.

»I virkeligheden burde jeg nok bare spise havregryn ligesom så mange andre voksne mennesker, men jeg har bare pakkerne stående i skabet, og det sker ikke. Så nu er det blevet sådan her,« siger han.

Kulturministeren fortæller også i Euroman, at han opfordrer alle til at synge i badet om morgenen.

»Det bliver man glad af. Det kan godt være, jeg i samme ombæring skal undskylde over for min nabo, for det er en fast del af mine morgener.«

39-årige Jakob Engel-Schmidt var med til at starte Moderaterne sammen med Lars Løkke Rasmussen. Han var tidligere siddet i Folketinget ad to omgange for Venstre.

Han danner par med public affairs-konsulent, debattør og Venstre-politiker Camilla Søe. De to bor sammen på Sluseholmen i København og skal være forældre for første gang til december.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.