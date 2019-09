Hvis der skal skaffes flere sygeplejersker, skal færre falde fra i deres studietid, lyder det fra minister.

Hvis der skal leveres 1000 nye sygeplejersker, som regeringen foreslår, kommer uddannelsessystemet til at skulle bidrage med flere nyuddannede sygeplejersker.

Derfor er der behov for at mindske frafaldet på 25 procent på sygeplejerskeuddannelsen, erkender forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Jeg har stort fokus på frafald som følge af, at vi har en ungdomsgeneration, som i højere grad føler pres og stress. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved, siger hun.

Årsagen til det høje frafald er ifølge ministeren både de arbejdsvilkår, der er udsigt til for færdiguddannede, men også på de besparelser, der har været på uddannelsesområdet.

- Det har betydet, at uddannelsesinstitutioner har skullet skære ind til benet på meget af det, der lægger rundt om den faglige indsats. Det sociale. Fællesskabet. Holdstørrelser, hvor man kender navnet på underviseren, og underviseren kender dit navn, siger hun.

Spørgsmål: Betyder det så, at der er behov for at investere det beløb, der er sparet tidligere for at bringe det tilbage?

- Jeg vil utroligt gerne kunne fylde det hul op, som den tidligere regering har gravet. Vi har kunnet se, at det har haft nogle konsekvenser, der var uheldige for vores uddannelser, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Men det har vi desværre ikke penge til den her gang. Vi har penge til at ansætte flere sygeplejersker, uddanne flere sygeplejersker, og vi har penge til, at regionerne tager flere i praktik.

- Hele pakken skal gerne bidrage til, at vi i fremtiden ser en større gruppe af færdiguddannede sygeplejersker, som er klar til at arbejde på vores sygehuse.

/ritzau/