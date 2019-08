På trods af FN-rapport mener fødevareministeren ikke, at det i sig selv er et mål at producere mindre kød.

Landbruget er en af de største udledere af CO2 på verdensplan, og sektoren er derfor nødt til at levere deres bidrag til den grønne omstilling. Det siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Det betyder dog ikke, at det danske landbrug skal skære ned på produktionen af kød, siger Mogens Jensen.

- Først og fremmest handler det jo om, at den produktion, vi har, bliver mere grøn. Det er ikke noget mål at producere mindre, hvis der bliver produceret bæredygtigt, siger fødevareministeren.

Han mener, at dansk landbrug allerede ligger godt set med grønne briller.

FN's klimapanel (IPCC) har torsdag offentliggjort en rapport, der blandt andet viser, at landsektoren, herunder landbrug og skovdyrkning, i dag står for 23 procent af verdens samlede udslip af drivhusgasser.

- Der er ingen tvivl om, at landbruget skal levere deres bidrag her, siger Mogens Jensen.

Det skal ifølge ministeren ske gennem jordreformer, nytænkning af landbrugsstøtten og grøn forskning.

- Erhvervet erkender udfordringerne og giver også bud på løsninger. Et af de bud handler om jordreformer, hvor vi får udskilt jord til vådområder og ad den vej mindsker CO2-udledning, siger fødevareministeren.

Der er ikke vedtaget en model for, hvordan de såkaldte jordreformer kommer til at se ud i praksis. Regeringen vil dog inden længe præsentere en konkret model, fortæller Mogens Jensen.

Han peger også på, at landmænd skal kunne gives incitament til at producere mere bæredygtigt. Det skal ske gennem en nytænkning af EU's landbrugsstøtte.

- Det kommer til at indgå i de forhandlinger, der pågår om EU's landbrugsstøtte. Vi skal i landbrugsstøtten lave en struktur, der giver grønne incitamenter, siger han.

/ritzau/