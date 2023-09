De nye ejendomsvurderinger har mildest talt ikke fået nogen drømmestart.

Det fik tirsdag skatteminister Jeppe Bruus til at gå i aktion og nedsætte en såkaldt særlig 'taskforce' med en række nye initiativer, der ifølge ministeren »skal skabe endnu mere tryghed« for boligejerne.

Men ved nærmere eftersyn viser det sig nu, at den nye 'taskforce' slet ikke skal lave noget nyt.

Faktisk er de initiativer, der i en pressemeddelelse bliver markedsført som nye, blot en beskrivelse af det arbejde, som Vurderingsstyrelsen i forvejen skal lave.

Blandt andet beskrives det som et nyt initiativ, at styrelsen nu vil sørge for at afsætte flere medarbejdere til at tage telefonerne, så rådvilde boligejere kan være sikre på at kunne komme igennem til styrelsen for at få hjælp.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) medgiver, at der som sådan ikke er tale om noget nyt initiativ.

»Men det er et udtryk for, at det er vigtigt, at der er er hænder nok, til at telefonerne bliver taget. Det er også derfor, jeg har bedt styrelsen om, at der er afsat tilstrækkeligt med medarbejdere,« siger han.

Et andet af initiativerne, som er beskrevet i ministerens pressemeddelelse, handler om, at boligejerne kan ringe ind og få en genvurdering af deres bolig, hvis de står over for at skulle købe eller sælge bolig.

Men heller ikke det er nyt. Faktisk står det allerede i loven bag vurderingerne, at det skal være sådan.

»Jamen, det er jeg glad for, at du fremhæver, for det har hele tiden været sådan, at man selvfølgelig som boligejer skal have den tryghed,« siger Jeppe Bruus.

Men hvorfor sælger man det så som et nyt initiativ i pressemeddelelsen?

»Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvordan sådan noget er formuleret. Det vigtigste er, at boligejerne ved, at de har den her mulighed for at kunne få taget deres vurdering op ved køb og salg. Og så skal der naturligvis være tale om en hurtig sagsbehandling. Det er også meget vigtigt at understrege.«

I kalder det her for »en styrket indsats for at forbedre de nye foreløbige vurderinger.« Men hvordan er det konkret, at de her såkaldt nye initiativer, I nævner, faktisk er noget nyt?

»Det handler om, at der nu bliver lavet en organisering i styrelsen, der gør, at man styrker det arbejde, der i forvejen er i gang, og som gør, at folk i forbindelse med køb og salg af ejendom kan få hurtig hjælp.«

Burde det ikke være en selvfølge, at borgerne kan få det eller for den sags skyld komme igennem på telefonen?

»Jeg tror, at det er vigtigt at sige, at lige meget hvad man gør, så vil der være dage i starten, hvor det kan være sværere at komme igennem. Det er ligesom, når vi åbner for årsopgørelsen hvert år. Selvom der er sat mange ressourcer af, er der så mange, der henvender sig, at der opstår kø i starten.«

Det bliver stadig først muligt at klage over den endelige vurdering i 2025. Man kan dog ifølge Vurderingsstyrelsen 'i særlige tilfælde' ringe ind og anmode om at få den foreløbige vurdering rettet.

