I sidste uge kom det frem, hvordan DR havde tilføjet en lydeffekt i den noget omdiskuterede dokumentar 'Forfulgt af politiet.'

Nu kritiserer kulturminister, Jakob Engel-Schmidt (M), mediet. Det gør han på baggrund af et spørgsmål stillet af folketingsmedlemmet Mikkel Bjørn (DF), der mener, at lydeffekten rejser alvorlige spørgsmål om manipulation og mistænkeliggørelse af politiet.

»Det er en alvorlig overtrædelse af de presseetiske medier. Jeg kan forstå på DR, at det er produktionsselskabet, og ikke DR selv, der har pålagt lyden. Men det ændrer ikke sagen,« lyder det fra ministeren som tilføjer:

»Det ændrer ikke på, at man som seer af dokumentaren bliver efterladt af et mere dramatisk indtryk af, hvad der er foregået. Og når det er en dokumentar, er der ekstra skærpede krav til, hvordan virkeligheden hænger sammen. Der må ikke være uoverensstemmelse.«

Dokumentaren, der blev udgivet i oktober sidste år, handler kort fortalt om politiets behandling af en familie med syriske rødder og om den forsvundne teenager Farhad.

Sekvensen, hvor der er pålagt en lydeffekt, er et sted i 'Forfulgt i politiet,' hvor en politimand sparker en anholdt fra familien.

I dokumentaren ser man på en overvågningsvideo en fod, der rammer den anholdte, mens man på lydsiden kan høre, hvad Filmmagasinet Ekko tidligere har beskrevet som et spark.

Det er ikke en lyd fra selve overvågningsvideoen, men derimod en lydeffekt, der senere er blevet tilføjet, afslørede Filmmagasinet.

Og det er således den lydeffekt, ministeren ser med alvorsøjne på.

»Regeringen har igangsat et arbejde med medieansvarsudvalget, og politiforbundet har ligeledes klaget til DR, og det forstår jeg godt. For her er der en urimelig kritik af politiet i et skærpet omfang. Og det er netop sådanne sager her, som vi har brug for, som man kan tage med videre,« siger han.

I sidste uge fjernede DR lydeffekten, ligesom de beklagede. Dog havde de ikke samme opfattelse som Filmagasinet Ekko, og beskriver lydeffekten som en 'trommelyd.'

På det sociale medie X har chefredaktør i DR, Thomas Falbe, tidligere forsvaret kritikken om lydeffekten.

»Det er næsten uhørligt. Det er ikke reallyd, men en lille trommelyd, så derfor mener jeg, det er at skyde gråspurve med kanoner at kalde det manipulation. Men principielt er jeg enig i, at man ikke skal bearbejde dokumentationsbærende klip. Havde vi fanget det i gennemsyn, havde vi bedt om at få det fjernet,« skriver han blandt andet.

B.T. har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Thomas Falbe i forhold til ministerens kritik. Det har for nuværende ikke været muligt.