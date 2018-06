Kattegatbroen kan kun realiseres som en ren vejforbindelse, mener transportminister Ole Birk Olesen (LA).

København. Det rækker ikke, at en privat investor ifølge Kattegatkomitéen vil finansiere en fast forbindelse mellem Kalundborg og Aarhus over Samsø. Det koster dyrt at bygge landanlæg til forbindelsen.

Det siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) om, at en stor privat investor senere i år tilbyder at betale en Kattegatbro til tog og biler. Det skriver Politiken.

- Det er ikke tilstrækkeligt at se på udgiften til kyst-til-kystdelen af en Kattegat-forbindelse, siger Ole Birk Olesen i en mail til Ritzau.

- Man er nødt til også at medregne udgifterne til landanlæg, som alene løber op i 24 milliarder kroner.

I august venter han en rapport fra en arbejdsgruppe, som studerer en ren bilbro. En jernbane er for dyr, mener Ole Birk Olesen.

- Derfor afventer jeg fortsat den nærmere beregning af en ren vejforbindelse, som ser ud til at være det eneste realistiske bud på en fast Kattegatforbindelse, som er betalt af brugerne selv uden bidrag fra statskassen, siger transportministeren.

Investoren vil finde penge til en kombineret bro ved at halvere stødpuden på 50 procent, som staten lægger over store byggeprojekter. Det siger Kattegatkomitéens direktør, Jens Kampmann, til Politiken.

Men projektet bliver ikke billigere af at halvere bufferen (stødpuden), siger Ole Birk Olesen.

En fast forbindelse er en "rigtig god vision, som man skal forfølge", siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

- Men selv om der er private investorer, der åbenbart vil bygge en kyst-til-kystforbindelse, så er der meget store udgifter til landanlæg, som staten vil skulle finde penge til, siger Kristian Pihl Lorentzen.

- Vi har en lang række vigtige og påtrængende projekter, som er grydeklare rundt omkring i landet. De skal finansieres først.