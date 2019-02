Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening vil købe jord fri. Men det er dyrt ifølge minister.

Det er kompliceret, vanskeligt og omkostningstungt.

Sådan lyder det, når en minister er positiv stemt overfor et nyt forslag, men skal finde en milliard kroner i startkapital.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er manden, som naturvenner og landbrug håber har en spækket portemonnæ. Men det er ikke ligefrem tilfældet.

- Det her er klogt og gennemarbejdet, men det er ikke billigt. Den del af det kommer senere, siger han om et nyt forslag fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

Organisationerne er sjældent enige, men er gået sammen om at forslå yderligere jordfordeling i landbruget. Det vil betyde, at lavtliggende jord bliver taget ud af produktion til gavn for både landbruget og naturen.

Selv om flere folketingspolitikere er positive overfor det, så er der som altid spørgsmålet om finansiering.

- Der er ingen nemme eller billige løsninger, men der er fælles løsninger, og det er jeg meget positiv stemt overfor, siger ministeren efter et møde med parterne.

Han vil nu gå dybere ned i forslaget. Han minder om, at regeringen i tørkepakken fra sidste år afsatte 150 millioner kroner til jordfordeling, som parterne nu vil have mere af.

Derfor kan det synes svært at finde så mange ekstra penge. Men ministeren er positivt stemt.

- Det løser mange udfordringer på klimaområdet, naturområdet, miljøområdet og landbrugsområdet.

- Der er mange ting i det her, som bliver bedre med de her løsninger. Vi skal også lige se på finansieringen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/