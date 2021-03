Regeringen beskyldes for at forhale oplysninger om bortførte børn fra fangelejre i Syrien.

Der er ikke danske børn blandt dem, som er blevet forsøgt bortført i Syrien af den militante bevægelse Islamisk Stat for at blive trænet til terror.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

- Vi har oplyst nævnet, at der ikke er danske børn, der har været udsat for bortførelsesforsøg. Når vi har at gøre med efterretningstjenesternes arbejde, så er der meget klare rammer for, hvad vi kan dele, siger hun.

Ekstra Bladet har afsløret, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra lejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Der er 19 danske børn i lejrene.

Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste ifølge avisen.

Regeringen beskyldes for at have forhalet oplysningerne for Folketinget.

Men efter et møde fredag i nævnet vil tre ministre end ikke svare på, om de har delt oplysninger med Folketinget eller ej.

- Vi har som tidligere regeringer fulgt den praksis, der findes på området, og regeringen ønsker kun et godt og tæt samarbejde med Folketinget. Jeg kan ikke gå ind i nærmere drøftelser. Det, der foregår i nævnet, er fortroligt.

- Jeg har sagt meget klart, at vi politisk ikke har besluttet at forholde nævnet nogen oplysninger, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Fra både De Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti lyder det efter mødet, at man ikke er blevet klogere på noget som helst i sagen.

/ritzau/