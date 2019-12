»Jeg har nok været lidt naiv, og jeg er nu åben for alle gode forslag til, hvordan man får bedre viden om, hvordan man forskellige steder løser problemerne.«

Sådan lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), der torsdag morgen på møde i Folketinget svarer på kritiske spørgsmål om skandalen i Forsvarsministeriet.

Det er endda politikere på begge fløje, der har har kaldt ministeren i samråd om sagen, der uden tvivl er den største, siden Socialdemokratiet i sommers overtog regeringen.

Og det er værre endnu. Statsrevisorernes formand Henrik Thorup har kaldt det for den mest rystende sag i 20 år.

Det handler om, at der er sket mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og det er blevet holdt hemmeligt.

»Rod og svindel må ikke ske. Vi skal gøre alt for, at befolkningen har tillid til Forsvaret, og det ligger mig meget på sinde på komme til bunds i denne sag,« siger hun og pressemødet, hvor det også kommer frem, at de ansvarlige chefer har fået markant bonus.

»Der er udbetalt bonus til chefer, der har ansvaret for dele af denne sag, og det synes jeg er uacceptabelt. Og det skal nu undersøges til bunds,« siger ministeren under samrådet.

»Man frygter det værste,« siger Dansk Folkepartis retsordfører Bent Bøgsted, der ligesom SF og Enhedslisten vil have frem, hvor mange dele af Forsvarsministeriet, der kan være ramt af skandaler.

På et pressemøde i tirsdags forklarede Trine Bramsen, at to chefer nu mærker konsekvenserne.

Direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Hans J. Høyer, fritages for tjeneste, og så bliver koncernstyringsdirektøren i Forsvarsministeriets departement, Per Pugholm Olsen, overført til anden tjeneste.

Hele sagen kom frem, fordi whistleblower var gået til Rigsrevisonen om skandalen.

Trine Bramsen vil gøre det lettere at komme frem med sådanne sager internt i ministeriet.

»Nu skal der være bedre muligheder for at være whistleblower, så vi kan få frem, hvad der sker,« siger hun,

Samtidig er det kommet frem, at Forsvarsministeriets departementchef, Thomas Ahrenkiel, en række gang er advaret om skandalen, men alligevel intet har nævnt for ministeren.

Samlet er han fem gang fra april til november blevet så meget informeret om sagen, at det ifølge Trine Brimsen burde have bimlet og bamlet.

Og nu skal ministeren altså svare på konkrete spørgsmål om sagen.

B.T. følger sagen...