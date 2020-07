90-årig kvinde blev udsat for uværdig behandling på plejehjem, siger ældreminister, der indkalder til møde.

Videoklip fra en forbudt dokumentar har vist, hvordan 90-årige Else, der er ramt af demens, ikke får den fornødne pleje.

I flere minutter hænger hun i en sengelift, da plejepersonalet vil have hende til at lave afføring på en ble på sengen. Mange gange siger hun av. Hun beder de ansatte om at holde op, og hun spørger om lov til at komme ned igen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kalder i et opslag på Instagram billederne for frygtelige og siger, at kvinden udsættes for en "helt igennem uværdig behandling".

- Den slags svigt og uværdighed er der ikke nogen undskyldning for, skriver han i opslaget.

Han indkalder derfor til møde om ældreplejen.

Han vil i samarbejde med Ældre Sagen, Foa, Kommunernes Landsforening (KL) invitere borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og andre med viden om ældreplejen i landet med til mødet.

