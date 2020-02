Både den saudiske og den iranske ambassadør er blevet indkaldt til møde i sag om mulig spionage på dansk jord.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har indkaldt den saudiarabiske ambassadør Fahad Al Ruwaily til en samtale, efter at tre iranere mandag er blevet sigtet for at have spioneret i Danmark på vegne af Saudi-Arabien.

Også den iranske ambassadør er indkaldt til møde.

Det fortæller ministeren mandag, efter at der har været afholdt et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn.

- Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at det er dybt alvorligt og komplet uacceptabelt. Og det er tidligere i dag gjort klart for den saudiarabiske ambassadør.

- Vores ambassadør i Riyadh (hovedstaden i Saudi-Arabien, red.) er blevet instrueret om at give den samme besked direkte over for de saudiarabiske myndigheder i utvetydige vendinger, siger Jeppe Kofod blandt andet.

Grundet sagens alvor har udenrigsministeren tidligere mandag også fortalt EU om sagen.

- Vi har tidligere i dag orienteret EU-systemet, og vil i morgen sammen med Holland rejse sagen på et officielt møde i Bruxelles.

- Vi står med en organisation, som vi i Danmark sigter for spionage og som Holland sigter for terrorrelaterede aktiviteter. Vi skal aldrig acceptere den slags på europæisk jord, siger Jeppe Kofod.

Det bliver Udenrigsministeriets fungerende direktør for udenrigspolitik, som skal deltage i mødet med ambassadøren.

/ritzau/