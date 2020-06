Over 15.000 mennesker var trods coronakrisen søndag samlet i København til antiracistisk demonstration.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mener ikke, at alle deltagere ved stor demonstration i København søndag behøver at lade sig teste for coronavirus.

Det siger han til DR.

- Det afhænger af, hvem man har i sin omgangskreds, og hvad man har lavet til den demonstration, siger Heunicke.

- Hvis man har holdt afstand og gået stille og roligt, så skal man bare være opmærksom på symptomer.

- Har man stået i en tæt klump, og der er blevet råbt, og der er en mulighed for, at man har været udsat for noget, så har man jo muligheden for at blive testet, siger ministeren.

Tidligere mandag opfordrede Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, demonstranterne til at lade sig teste.

- Der er ikke noget krav eller nogen lov om, at man skal. Men det er den ansvarlighed, man kan tage på sig, at man kan bruge den testkapacitet, der nu er på plads, og lade sig teste.

- Det ville jeg synes, var et passende ansvar at tage på sig selv, sagde Jesper Petersen tidligere mandag til Ritzau.

Over 15.000 mennesker var søndag samlet i København til en antiracistisk demonstration. Den fandt sted i kølvandet på, at den sorte mand George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse for to uger siden i Minneapolis i USA.

Både ministeren og Jesper Petersen understreger, at det er en grundlovssikret ret at demonstrere. Og demonstrationer har desuden været undtaget det forsamlingsforbud, der findes i dag grundet coronavirus.

Direkte adspurgt til Jesper Petersens opfordring, svarer ministeren:

- Det afhænger helt af, hvad man har lavet i den demonstration. Men det kan man vælge at gøre. Men selv om man får en negativ test, skal man huske, at det kan være en falsk tryghed, og at det kan tage nogle dage, før smitte viser sig, siger Heunicke.

Alle voksne danskere kan bestille en test for coronavirus på coronaprover.dk. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er, at man bliver testet på dag fire og seks, efter at man har været udsat for potentiel smittefare.

/ritzau/