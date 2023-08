En højtryksspuling af et asbestholdigt tag i Frederikshavn ender nu på ministerniveau.

»Det er simpelthen chokerende,« siger folketingsmedlem Karsten Hønge (SF) om episoden.

Han vil ifølge Fagbladet 3F således indkalde beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til et samråd for at få en forklaring på de manglende konsekvenser i sagen.

På trods af netop stramninger på området vedtaget af Folketinget tidligere i år.

Det var i begyndelsen af august, at et selskab tilsyneladende højtryksspulede et asbestholdigt tag i den nordjyske by.

Sådan en praksis er ikke tilladt, da det giver risiko for spredning af den livsfarlige asbest.

En borger optog en video af hændelsen og anmeldte det øjeblikkeligt til Arbejdstilsynet, hvorfra meldingen lød, at man ikke ville rykke ud øjeblikkeligt eller kunne bruge optagelsen som bevis.

Og selvom selskabet bag rensningen heller ikke havde dispensation til at udføre arbejdet, endte sagen med ingen konsekvenser af få.

Sidste år fik to håndværkere store bøder i en lignende sag, hvor en borgers optagelser netop blev brugt som bevismateriale.