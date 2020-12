'Skandale', 'uacceptabelt' og 'forrykt'.

Det er nogle af de hårde ord fra sundhedsordførerne på Christiansborg, efter kræftpatienten Anders Bonnemann har fortalt, hvordan han fik udsat sin behandling på sygehuset 'på grund af situationen med coronavirus'.

B.T. har allerede afdækket, hvordan kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou og Anne Mette Christiansen har mærket konsekvenserne af de særlige coronarestriktioner.

De borgerlige partier har derfor taget en fælles beslutning søndag formiddag:

Her er B.T.s afsløringer 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredelig syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: Nu kan B.T. fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober sidste år blev opereret for endetarmskræft. Han fik i år symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både har prostatakræft og kræft i blæren.

Sundhedsminister Magnus Heunicke bliver nu kaldt i samråd om den måde, kræftsyge er ramt af sundhedsvæsenets fokus på coronavirus.

»Jeg er forfærdet over de sager, som B.T. beretter om kræftpatienter, som ikke har fået de behandlinger, de havde krav på. På intet tidspunkt under corona har kræftpatienterne skullet have en ringere behandling end hidtil,« siger Martin Geertsen, der er Venstres sundhedsordfører.

Han vil have frem, hvor mange kræftpatienter der har betalt prisen for læger og sygehuses coronafokus.

»Flere af de blå partier i Folketinget indkalder nu sundhedsministeren i samråd, så vi kan få dannet os et overblik over, hvor omfangsrigt problemet er,« siger Martin Geertsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke kaldes nu i samråd af de borgerlige partier på Christiansborg. Han skal her redegøre for, hvorfor kræftpatienter har mærket konsekvenserne af læger og sygehuses fokus på coronavirus.

Det Konservative Folkepartis sundhedsordfører, Per Larsen, kalder det »en skandale«.

»Vi mener 100 procent, at ministeren skal i samråd om det her. Det er jo intet mindre end en skandale, at kræftpatienter på den måde udsættes for en længere ventetid på grund af coronaen. Det er i strid med, hvad ministeren har sagt,« siger Per Larsen.

Magnus Heunicke har flere gange sagt, at kræftsyge og andre med livstruende sygdom ikke skulle mærke konsekvenserne af coronarestriktioner i sundhedsvæsenet.

Ja, sundhedsministeren har kaldt det »krystalklart« over for B.T.

Udskydelsen af behandlinger gjaldt ikke kræftområdet, hvilket har været krystalklart Sundhedsminister Magnus Heunicke til B.T.

En melding, Magnus Heunicke også er kommet med i Folketingssalen, når han er blevet spurgt om sagen.

»Det er jo ganske forrykt, at man har ladet en mand vente, når det så tydeligt kunne være kræft, hvilket det også viste sig at være,« siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og fortsætter:

»Det er uacceptabelt, at man ikke sikrer en ordentlig behandling, som sundhedsministeren lovede, og som han bekræftede på mine spørgsmål i Folketingssalen,« siger Liselott Blixt.

Og de borgerlige partier er ikke ene om at ville have ministeren i samråd.

Også SF vil have, at Magnus Heunicke skal i samråd om den måde kræftsyge er ramt af coronarestriktioner på sygehuse og hos læger.

Præcis som kræftpatienten Anders Bonnemann er seneste eksempel på.

»Jeg kalder også ministeren i samråd. Ministeren skal både svare på omfanget af svigtede patienter og svare på, hvordan der samles op på svigt,« siger SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, og peger samtidig på, at de ramte patienter bør få erstatning.

»Regionerne må selv tage initiativ til erstatning til patienter, som har fået et forværret forløb,« siger hun.