Ministerier skal ikke planlægge deres arbejde for at undgå offentlighedens øjne, siger minister i samråd.

København. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) bifalder ikke, hvis der i hans ministerium er blevet givet instrukser om at tilrettelægge arbejdet, så der ikke kan søges aktindsigt i det.

Det slog han torsdag fast under et åbent samråd, hvor Rosa Lund (EL) havde stillet spørgsmålet.

- Jeg kan klart afvise, at jeg bifalder, hvis der i ministeriet er blevet givet instrukser om at tilrettelægge arbejdet, så offentlighed kan søges undgået, siger han.

- Jeg har tværtimod understreget min tilgang om åbenhed og offentlighed i ministeriet.

Aktindsigt er, når der søges om at få udleveret dokumenter fra statslige eller kommunale myndigheder. Det søges ofte af journalister for at få indblik i ministeriers arbejde.

I maj kunne Politiken afsløre en lækket lydoptagelse med Sophus Garfiel, der er departementschef i ministeriet. Her siger han, at man skal tilrettelægge sit arbejde, så det ikke kommer frem, hvis der er oplysninger, man ikke ønsker fremme i offentligheden.

Det er Ammitzbøll-Bille dog ikke enig i.

- Aktindsigtsanmodninger skal behandles hurtigt, imødekommende og med fokus på meroffentlighed (at man skal udlevere mere end det søgte, red.), det må der ikke være tvivl om, sagde han på samrådet.

Ministeren slog ligeledes fast, at han efter lydoptagelsen har sørget for, at det er blevet meldt ud, at ministeriet skal have fokus på åbenhed og offentlighed. Det samme skete, da han tiltrådte som minister, forklarer han.

- Det er de instrukser, jeg har givet ministeriet, og som jeg har givet igen - skriftligt og mundtligt - til samtlige chefer. Jeg forventer, at ministeriet følger de regler og instrukserne om åbenhed, offentlighed og imødekommenhed, siger han.

/ritzau/