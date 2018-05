En stærk hovedstad skal agere vækstmotor for resten af landet, mener Brian Mikkelsen.

København. Efter flere år med fokus på at skabe vækst i provinsen går regeringen nu i gang med at formulere en politik for udvikling af hovedstaden.

Hvad den skal indeholde, er ikke fastlagt. Men hovedlinjerne er, at hovedstaden skal være mere grøn og erhvervsvenlig. Det forklarer erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der står i spidsen for arbejdet.

- Jeg køber ikke by-land-retorikken om, at hovedstaden og resten af landet står i modsætning til hinanden. Det er ikke dårligt for resten af landet, hvis hovedstaden styrkes, siger Mikkelsen.

- Tværtimod er en stærk hovedstad en vækstmotor for hele landet.

Ministeren nævner, at cirka 40 procent af Danmarks bruttonationalprodukt skabes i hovedstaden. Og det er hovedstadsområdet, der tiltrækker 85 procent af de udenlandske investeringer.

Regeringens hovedstadspolitik skal rette sig mod alle 34 kommuner i hovedstadsområdet, oplyser Mikkelsen.

Regeringen vil skabe mere vækst og viden i hovedstadsområdet. Der skal gøres plads til 200.000 flere borgere. Der skal gøres noget ved infrastrukturen. Og endelig skal hovedstadsområdet være mere grønt og have renere luft.

Hvad det nærmere bestemt vil indebære, om det for eksempel skal være et forbud mod dieselbiler, vil erhvervsministeren ikke lægge sig fast på endnu.

/ritzau/