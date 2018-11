Han er normalt flittig til at dele stort og småt på Facebook, men én ting har Venstres miljø- og fødevareminster Jakob Ellemann-Jensen holdt for sig selv og sine allernærmeste. Nemlig, at han i sommer er blevet hemmeligt gift.

»Jeg kan bekræfte, at han er blevet gift, og at det foregik på rådhuset,« skriver særlig rådgiver Jesper Kraft i en e-mail til B.T.

Dermed må der siges at være kommet orden i sagerne for den 44-årige politiker, som i 2014 blev skilt fra sin første kone, med hvem han har to børn på henholdsvis 14 og 16.

For knap to år siden mødte han den nu 39-årige Anne Marie Preisler, som arbejder som global brand manager i høreapparatvirksomheden GN Store Nord.

Og i foråret kunne parret meddele, at de ventede deres første barn sammen, en dreng, som kom til verden i juli. En nyhed, som Jakob Ellemann-Jensen delte på Facebook.

'Han har det godt, og han ligner Bud Spencer,' skrev han om sønnen. Og tilføjede: 'Faderen har det også godt og er lettere grådlabil.'

Om brylluppet fandt sted før eller efter fødslen, vides ikke.

Det var Billed Bladet, der i en billedtekst afsløre nyheden om, at parret var blevet viet. Og nu er de altså en rigtig lille familie, som siden foråret har været bosiddende i stråtækt idyl i Birkerød nord for København.