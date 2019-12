Hvis Post Nord efter nytår skal levere breve til alle danskere, så skal de bruge et trecifret millionbeløb.

Post Nords pligt til at levere breve alle steder i Danmark slutter med udgangen 2019.

En ny aftale for Post Nord er endnu ikke på plads, og derfor har regeringen bedt Folketinget om et trecifret millionbeløb til at fortsætte opgaven i halvt år fra årsskiftet.

Men flere partier slår sig i tøjret, fordi de mener, at transportminister Benny Engelbrecht (S) ikke har inddraget parterne tids nok. Derfor er en aftale ikke på plads. Transportministeren tror dog på, at en midlertidig aftale vil falde på plads.

- Vi har foreslået fra regeringens side at forlænge Post Nords befordringspligt midlertidigt med et halvt år. Bakker et flertal i Folketinget op om det, så er der ikke noget problem i forhold til postombringning fra nytår, siger ministeren og fortsætter:

- Men en permanent løsning er en større udfordring. Også end jeg havde troet, da jeg satte mig i stolen.

Blandt andre Venstre og Dansk Folkeparti er frustrerede over, at regeringen først 27. november præsenterede regningen for den midlertidige løsning. Og gjorde det med et hemmeligt aktstykke i Finansudvalget og ikke i forligskredsen omkring posten.

- Jeg kan sagtens forstå frustrationen over problemerne i Post Nord. At det er kommet i slutningen af november - forslaget om midlertidig forlængelsen - tager jeg fuldstændigt på min kappe.

- Men jeg forventer, at et flertal af partier vil tage ansvar for, at danskerne får post efter årsskiftet, siger Benny Engelbrecht.

Hverken Venstre, Dansk Folkeparti eller Regeringen er interesseret i, at staten direkte skal betale Post Nord for at stå for posten.

- Regeringens hensigt er ikke, at det skal koste skatteborgerne penge at finansiere, at der kommer post ud, siger ministeren.

Det kan dog se svært ud, da det er ganske dyrt at dele post ud til hele Danmark, der også tæller mange øer og en række områder, der er tyndt befolket.

Derfor ser ministeren det heller ikke som en løsning at give opgaven til andre end Post Nord.

- Der er ingen grund til at antage, at det, der i dag er en underskudsforretning, kan blive en overskudsforretning i hænderne hos andre. Det er en del af udfordringen.

- Ligesom det er en udfordring, at Post Nord fortsat har mange tjenestemandsansatte. Og derfor vil det også være en omkostning for staten, hvis de ikke længere kan være ansat i Post Nord og lave de opgaver, de gør i dag, siger Benny Engelbrecht og afslutter:

- Der er ingen lette løsninger. Derfor skal vi også belyse situationen grundigt, ingen vi laver en permanent aftale til foråret.

