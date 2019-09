Regionerne skal kunne fordele gymnasieelever på baggrund af karakterer og bopæl, lyder forslag fra regeringen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil ændre elevfordelingsreglerne for gymnasierne fra næste skoleår, så skolerne har større mulighed for at afspejle befolkningssammensætningen.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse, hvor ministeren forklarer, at det er første skridt til ændringer hos gymnasierne.

Regeringen vil nu gøre det muligt for regioner og fordelingsudvalg at fordele eleverne på baggrund af eksempelvis karakterniveau fra folkeskolen eller bopæl. Dermed kan regionerne også fordele eleverne ud fra, om de eksempelvis bor i et udsat boligområde.

- Regeringen mener, at det er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund, at elever møder hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse:

- Denne løsning løser ikke alle udfordringer og skal følges op af varige og mere omfattende ændringer, siger hun.

Fordelingsudvalgene skal altså selv kunne fastsætte de lokale elevfordelingsregler.

Som det ser ud i dag, er det angivet i loven og bekendtgørelsen fra ministeriet, hvad kriterierne er.

Kan fordelingsudvalgene ikke blive enige om de lokale regler, kan regionerne tage over og beslutte fordelingen.

Dermed vil ministeriet ikke længere bestemme kriterierne.

Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø kalder det et rigtig godt første skridt, selv om hun stadig venter på løsninger til de erhvervsgymnasiale uddannelser, der ikke er med i forslaget.

- Regionerne kommer med det her forslag til at spille en meget mere aktiv rolle.

- Det kommer til at betyde, at de enkelte fordelingsudvalg har flere redskaber, når man vil sikre en mere ligelig fordeling af eleverne over hele landet, siger hun.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil nu drøfte forslaget med gymnasieforligskredsen.

/ritzau/