Regeringen vil afsætte 180 millioner kroner over en seksårig periode til at styrke naturfag.

København. E-læringsforløb til lærere, videnspakker og en ny kandidatuddannelse på universiteterne til naturfaglige lærere skal styrke den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen.

Det siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) tirsdag ved præsentationen af en ny national strategi for naturvidenskab i Holbæk By Skole.

- Der er brug for at sætte ekstra turbo på fagligheden inden for naturfagene, siger hun.

- Her er det vigtigt at sætte fokus på grundskolen, fordi det er der, interessen bliver vakt.

I alt 180 millioner kroner er der afsat til en ny strategi for naturvidenskaberne i perioden 2018 til 2024.

En del af de penge skal gå til at skabe det, som undervisningsministeren kalder "supernaturfagslærere" med en kandidatuddannelse i bagagen.

- Det er vigtigt, at vi har også har nogle faglige fyrtårne derude, siger Merete Riisager.

- Lærerne er nøglen. Hvis man har dygtige lærere, så er der flere elever, som får vakt deres interesse.

Hvor mange lærere, der skal have styrket deres kompetencer, ønsker Merete Riisager ikke at sætte tal på.

- Vi har mål for den samlede strategi, og de går på eleverne, for det er det væsentlige her. Der er flere elever, der skal blive interesserede i naturfag og skal vælge en naturfaglig uddannelse.

Generelt set handler regeringens strategi om at øge interessen for naturvidenskab og har fokus på en række områder, der skal skabe en "ny fortælling" om naturvidenskab.

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var med til at præsentere strategien.

Præsentationen fandt sted i forlængelse af et møde i det såkaldte Disruptionråd, hvor i alt syv ministre var til stede for at diskutere udfordringer på fremtidens arbejdsmarked.

Rådet blev nedsat sidste år med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, virksomheder og iværksættere.

Dets opgave er at være med til at sikre, at Danmark bevarer arbejdspladser trods den teknologiske udvikling i de kommende år.

/ritzau/