Behovet for hjælp i Syrien er steget voldsomt efter luftangreb onsdag. Udviklingsminister giver 20 millioner.

Behovet for hjælp er blevet øget drastisk de seneste dage, efter at Tyrkiet onsdag gennemførte luftangreb og bombardementer langs den tyrkisk-syriske grænse.

Det fortæller udviklingsminister Rasmus Prehn (S), der giver et akutbeløb på 20 millioner kroner til at hjælpe de særligt udsatte områder i landet.

- Der er på ny yderligere krise navnlig i det nordlige Syrien. Jeg har netop været i telefonisk kontakt med FN's humanitære chef, Mark Lowcock. Han giver udtryk for, at det virkelig er meget voldsomt, og at der er op mod 100.000 internt fordrevne. Det vil sige, at de er på flugt fra deres hjem.

- Der er virkelig akut behov for humanitær hjælp, siger han.

I den nordøstlige del af landet bor cirka tre millioner mennesker, heraf har 1,3 millioner brug for humanitær hjælp.

Vandforsyningen er brudt sammen i flere af de kriseramte områder, og det sætter endnu en streg under, hvor vigtigt det er at få hjælp frem hurtigt, mener Rasmus Prehn.

De 20 millioner bliver givet til Internationalt Røde Kors, som regeringen har tillid til. Det skal sikre, at støtten bliver brugt til det rigtige.

- Det er jo de nødhjælpsarbejdere og ngo'er, som er til stede i Syrien, som bedst ved, hvad der er brug for. Konkret er det jo mad, drikke og lægehjælp til de mennesker, som er i en absolut krisesituation, siger Rasmus Prehn.

Millionerne er taget fra det, udviklingsministeren kalder "akutkassen".

Det er penge, som blev afsat på finansloven for 2019 til humanitære indsatser. Der bliver ofte gemt penge til slutningen af året, så der er penge, hvis der bliver behov for dansk hjælp til en akut situation.

Rasmus Prehn er ikke i tvivl om, at de 20 millioner kommer til at gøre en forskel.

- Det er en vigtig håndsrækning, og den kommer til at hjælpe en betydelig del mennesker.

- Men det er klart, at der formentlig er behov for et endnu større beløb. Derfor er det vigtigt, at resten af verden også kaster sig ind og hjælper, siger han.

Foruden kontantbeløbet har ministeren lovet FN's humanitære chef at bringe emnet op i FN, så flere lande kan hjælpe i flok.

/ritzau/