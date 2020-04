Ældre, der har været isoleret af corona-krisen, skal have bedre mulighed for at mødes med børn og børnebørn.

Det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i et interview med B.T.

»Vi skal have gjort noget for de ældre, der reelt har været isoleret i lang tid. Det er en tragedie, og det berører mig dybt. Sundhedsstyrelsen har haft møder med Ældre Sagen og FOA for at finde ud af, hvad man konkret kan gøre. Vi skal sikre bedre muligheder. Kan man sætte noget plexiglas op, bruge værnemidler, bruge udendørs arealer.«

»Men samtidig er det meget vigtigt, at vi forhindrer smittebomber på plejehjemmene. Når først smitten er etableret på et plejehjem, så breder det sig. Og det er udsatte mennesker. Det vil vi også gerne diskutere med de andre partier,« siger Magnus Heunicke.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Han er hovedperson i orkanens øje: Den største sundhedskrise siden den spanske syge, en voldsom pandemi af fugleinfluenza, som dræbte 50 mio. mennesker, heraf 12-14.000 danskere, i 1918-19.

Da statsminister Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned, stod Magnus Heunicke ved hendes side og forklarede med et papskilt med to kurver, hvornår sundhedsvæsenet bryder sammen under vægten af alt for mange patienter på landets intensivafdelinger.

Han og Mette Frederiksen bærer ansvaret for, om regeringen kommer ud af corona-krisen som en succes eller en fiasko. Lige nu stiger regeringen i målingerne, men bliver det ved?

Historiens dom over ham og hans parti vil være ubønhørlig.

»Mette og jeg taler og skriver sammen hver dag og har gjort det i flere måneder. Jeg fokuserer på corona-krisen i hver eneste vågne time, også i weekender og påsken. Jeg fokuserer 100 procent på det. Og der er fuldkommen afregning hver dag. Vi kan se dødsstatistikkerne, intensivbehandling. Konkret, hvad man gør og ikke gør. Der skal arbejdes. Corona-virus er en fremmed fugl. Vi aner ikke, hvordan den udvikler sig. Vi bliver klogere hele tiden,« siger Magnus Heunicke.

Oppositionen stod i første omgang bag Mette Frederiksens beslutninger, men som åbningen af Danmark nærmer sig, er de begyndt at klage over, at de ikke har indflydelse nok, og at åbningen går for langsomt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var til stede for at tage imod de mange kasser. Et Antonov AN-124-fragtfly med værnemidler landede i Københavns Lufthavn, Kastrup, onsdag den 8. april 2020. Fragtflyet medbragte blandt andet 500.000 ansigtsmasker og 180.000 beskyttelsesdragter til det danske sundhedsvæsen leveret fra Kina.

»Vi har inviteret partilederne til møder om genåbning. Først skulle vi lukke ned hurtigt, og det tog vi selv ansvaret for. Nu skal der åbnes op, det kan gå langsommere, og vi vil meget gerne inddrage oppositionen.«

Magnus Heunicke advarer også sine politiske modstandere.

»Jeg appellerer til de andre partier om, at der ikke skal gå konkurrence om, hvem der kan foreslå flest åbninger. Vi gør, hvad sundhedsmyndighederne siger, men hvis partilederne snakker om, at alt muligt andet kan åbne, så tror folk på det, og det kan blive farligt.«

Men firmaer går konkurs hver dag?

»60 pct. af private medarbejdere er i gang. Vi er mindre lukkede end lande, hvor der er udgangsforbud.«

Nogle danskere er måske blevet lidt for friske?

»Det er der, min bekymring ligger. Vi regner på alle oppositionens ideer, men jeg appellerer til, at alle politikere holder fast i, at nøglen til dette er at fastholde afstand, håndspritning osv. Alt, hvad vi gør, handler om at blive på den grønne kurve. Den røde kurve kan komme, hvis vi ikke passer på.«

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

B.T. fortalte 17. april, at corona-virus har bredt sig på Hjertemedicinsk Sengeafsnit på Hvidovre Hospital.

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke sker. Over hele verden bliver hospitalsmedarbejdere og patienter smittet på trods af værnemidler og test.«

Nogle steder har de slet ikke værnemidler?

384 døde onsdag Onsdag er der 384 døde af corona-virus (+14 i forhold til tirsdag), heraf 225 mænd og 159 kvinder. 324 (-11) er indlagt, deraf 80 (-1) på intensiv og 68 (-4) i respirator. Der er onsdag i alt registreret 7.912 (+217) smittede. Antallet af nysmittede stiger altså for anden dag i trak, for tirsdag var der 180 og mandag 131. Antal nysmittede i Danmark toppede 7. april med 390. Det seneste døgn er i alt 7.922 danskere blevet testet for covid-19, hvilket er det højeste antal testede på et enkelt døgn. Der er i alt foretaget 108.465 test i Danmark. Kilde: Sundhedspolitisktidskrift.dk

»Det har været et problem også i Danmark. Priserne er steget, men nu er det lykkedes at få fyldt vores lagre. Medarbejderne i ældreplejen og sundhedsvæsnet er helte og de skal beskyttes bedst muligt.«

Regeringen har skiftet strategi flere gange. Nu skal så mange som muligt testes, og derfor er der bygget hvide teltlejre i alle regioner.

Man tester kun 5.000 i snit pr. dag?

»Mit mål der er meget højere. 20.000, måske højere. Strategien er, at vi skulle teste så mange som muligt. Men vi havde i starten ikke nok testkapacitet. Den er der nu. Så alle, der har symptomer, skal testes.«

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), da statsministeren afholder pressebriefing om status for covid-19 i Danmark i Spejlsalen i Statsministeriet, tirsdag den 14. april 2020.

Corona-smitten startede i Wuhan-provinsen i Kina omkring nytår.

»Ført fik vi at vide, at det ikke er menneske til menneske-smitte. Og så pludselig får vi bekræftet, at det er det. Først troede vi, det ville blive i Wuhan, og vi fik ikke fra starten at vide, hvor smittefarlig corona er. Det havde været godt, at informationen var blevet delt bedre.«

»Kort over overdødelighed opdateres hver dag i Europa. Danmark er et af de få lande, hvor vi ikke har overdødelighed. Benelux, England og Sverige har alle overdødelighed. Hvert eneste land er en tragedie. Men hvis vi havde vidst det om corona, vi ved nu, så havde vi været meget mere effektive med at lukke ned og få stoppet smitten.«

Hvor lang tid går der, før vi kan slappe helt af?

»Ingen regeringer og ingen eksperter kan svare på, hvordan denne virus udvikler sig, og hvordan den muterer. Meget afhænger også af, hvordan det går med at finde behandlingsformer og vaccine,« siger Magnus Heunicke.