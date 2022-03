Mange godhjertede danskere henter ukrainske flygtninge ved grænserne og åbner deres hjem for dem. Men det skal stoppe nu.

Så klar er meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Han er bekymret for en tilstand af »wild west«, hvor ukrainere kan blive udnyttet af kriminelle i Danmark.

»Jeg frygter, at jeg en dag skal læse i avisen, at en ukrainsk familie, der er indkvarteret et eller andet sted i Danmark, har været udsat for et overgreb,« siger han.

Meldingen fra ministeren kommer, efter at ukrainske flygtninge har været udsat for overgreb eller forsøg på det i blandt andet Polen.

I sidste uge blev en polsk mand anholdt for voldtægt af en 19-årig kvinde, som han havde tilbudt husly. Og ved grænserne er der meldinger om, at menneskehandlere står på lur og forsøger at lokke piger og kvinder ind i deres biler.

De historier skal ikke brede sig til Danmark, lyder det fra ministeren.

»Jeg er meget kritisk over for at tage til Polen og hente folk, man ikke kender, og indlogere dem hos folk, de ikke kender. Det er simpelthen for risikabelt,« siger Mattias Tesfaye.

Mistænkeliggør du ikke alle danskere, der lige nu hjælper af et godt hjerte?

»Jeg er helt overbevist om, at det store flertal er gode mennesker, der hjælper. Men vi skal ikke risikere at indkvartere folk på tredje sal hos en mand, de aldrig har mødt. Det er jeg ikke tryg ved.«

I øjeblikket bugner frivillige Facebook-grupper med opslag, hvor der søges hjem til alt fra enlige kvinder til familier med kæledyr.

Men i stedet bør ukrainere bruge de etablerede systemer og søge opholdstilladelse efter den nye særlov for ukrainere, mener ministeren.

Særloven er en suspendering af de normalt gældende asylregler og giver ukrainere mulighed for at få opholdstilladelse, sundhedsydelser, bolig, arbejde og gå i skole.

»Jeg appellerer til, at man søger efter den her særlov, så man kan få sit eget liv i Danmark,« siger han.

Mange ukrainere bor allerede rundt omkring hos private, og der er intet overblik over, hvor de er. Er det nok at appellere i stedet for at indføre retningslinjer?

»Vi er et frit land, så folk bestemmer selv, om de vil søge en opholdstilladelse. Hvis nogen ønsker at blive indkvarteret hos folk, de ikke kender, kan vi jo ikke forbyde det.«

FN opfordrer »kraftigt« til, at lande, der modtager flygtninge, indfører kontrolprocedurer, hvor enkeltpersoner bliver screenet, før de transporterer eller huser flygtninge.

Nogle lande, for eksempel Storbritannien, har også indført et system, hvor private kan blive registreret og modtage et månedligt beløb for at huse flygtninge fra Ukraine.

Den vej har den danske regering dog ikke planer om at gå.

»Vi har valgt at gå en anden vej i Danmark, hvor det er velfærdssamfundet, der kommer til at stå med integrationsopgaven, og ikke privatiseret, som man ser i andre lande.«

Hvordan vil du sikre dig, at ukrainere bliver en del af det etablerede system og ikke bliver boende hos nogen, hvor de risikerer at blive udnyttet?

»Mit bedste gæt er, at praktisk talt alle ukrainere kommer til at søge opholdstilladelse efter særloven.«