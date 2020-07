Unge, der bliver sendt på opdragelsesrejse i Mellemøsten, og indvandrerkvinder, som er udsat for fysisk og psykisk vold.

Nedlukningen af Danmark har været en god medicin mod coronasmitten, men bivirkningerne har været voldsomme for kvinder og unge i indvandrermiljøerne.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) frygter nu, at unge og kvinder i indvandrermiljøerne har været offer for mere vold og social kontrol, mens skoler, offentlige arbejdspladser og fritidstilbud har været lukket.

»Jeg får meldinger om, at markant færre har henvendt sig til krisecentrene eller søgt hjælp andre steder under coronakrisen. Det er et seriøst problem, hvis den sociale kontrol stortrives, mens børn, unge og kvinder i indvandrermiljøet har været mere isoleret i hjemmet,« siger Mattias Tesfaye.

Beboer i Gellerup ved Århus 1. december 2010. 28.000 familier lever i parallelsamfund i Danmark. Det viser en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Derfor har Tesfaye nu sendt et brev til alle kommuner, hvor han kraftigt opfordrer skoler, fritidstilbud og jobcentre til at være ekstra opmærksomme på de udsatte indvandrere henover sommeren.

»Vi går nu ind i en sæson, hvor nogle unge får en enkeltbillet til Pakistan eller Somalia, fordi forældrene mener, de er blevet for danske. Det er grotesk, og jeg er bange for, at vi vil se flere opdragelsesrejsler end normalt som en konsekvens af nedlukningen,« siger Tesfaye.

Hos RED Safehouse, som hjælper unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter, har man oplevet, hvordan nedlukningen isolerede de berørte.

»Dengang Mette Frederiksen lukkede landet ned, stoppede vores telefoner med at ringe. Det var overraskende markant, for den sociale kontrol er jo ikke blevet mindre under nedlukningen. Tværtimod,« siger Anita Johnson, direktør for RED Safehouse.

Dystert billede i undersøgelser

Under coronanedlukningen var kun 7 ud af 26 akutpladser besat i på RED Safehouse i København. Normalt er ca. 20 pladser optaget.

»Når de sidder hjemme ved familien, er de overvåget. Derfor har langt færre kontaktet os,« siger Anita Johnson.

En undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet indikerer, at en del unge af ikke-vestlig oprindelse føler, at de ikke selv kan bestemme over valg af kæreste, uddannelse og deltagelse i aktiviteter i og uden for skoletiden.

I samme boldgade viste en undersøgelse fra Vive i januar, at muslimske kvinder i Danmark oplever vold og sågar dødstrusler, hvis de vil skilles.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) besøger Ishøj FC's DBU Get2 Fodboldskole i Ishøj, onsdag den 1. juli 2020. DBU Get2 Fodboldskolerne er særlige fodboldskoler i landets udsatte boligområder. I år sætter disse skoler rekord med 21 skoler og 1.375 deltagere.

»Jo mere jeg dykker ned i den sociale kontrol, jo mere står det klart, at det er et kæmpe problem. Det går den rigtige vej med beskæftigelse og kriminalitet blandt indvandrere, men den sociale kontrol er alt, alt for udbredt,« siger Mattias Tesfaye.

Udlændingeministeren håber nu, at genåbningen af samfundet får de unge til at søge hjælp igen.

»Når unge rækker ud efter hjælp, er det ofte, fordi de opbygger et tillidsbånd til klasselæreren eller gymnasiekammeraterne,« siger Tesfaye.

»Det har været sat ud af kraft under nedlukningen, så jeg frygter, at det bliver en stor opgave at nå de udsatte unge,« siger han.