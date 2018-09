Politiet er markant til stede på Nørrebro og i Nordvestkvarteret i København i kampen mod banderne. Og flere bandemedlemmer end nogensinde er bag tremmer.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et forsvar mod anklager fra DF, der beskylder hans jernnæve for at »lide af metaltræthed«.

Justitsministeren, der er på arbejdsrelateret rejse i udlandet, kommenterer angrebet i en mail til B.T.:

»Jeg må opfordre til sammenhold mellem partierne og til, at man i den her situation bakker op om vores politi. Der er sat massive ressourcer ind, og der er også indkaldt assistancer fra landets andre kredse,« skriver han..

»Politiet prioriterer både den hårde politimæssige indsats, efterforskning og opklaring samt det tryghedsskabende og forebyggende arbejde. Politiet er markant til stede i de berørte områder på alle tænkelige måder.«

»Endelig vil jeg stilfærdigt minde om, at der aldrig har siddet så mange bandemedlemmer bag tremmer, som der gør lige nu. Og der er aldrig før afsagt så mange hårdtslående domme for bandekriminalitet, som nu,” skriver Søren Pape Poulsen.