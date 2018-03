Regeringen vil tvangsindskrive børn fra udsatte boligområder i institution. Men S og SF vil bredere ud.

København. Børn, der bor i et af de 57 boligområder i Danmark, som regeringen har udpeget som udsatte, skal fremover tvinges i daginstitution, hvis det står til regeringen.

Det, og en række andre forslag, var på bordet, da socialminister Mai Mercado (K) torsdag aften tog hul på forhandlingerne om de dele af regeringens store ghettoudspil, som hører under hendes område.

Men både Socialdemokratiet og SF er skeptiske over for regeringens model- Ikke fordi de er modstandere af at presse forældre til at tvinge deres børn i institution. Men fordi de er skeptiske over for, om forslaget vil virke godt nok.

- Vi ved, at der er et sprogligt vindue, fra børnene er nul, til de er cirka seks år gamle. Der skal der sættes ind med institution, uanset om man bor i Mjølnerparken eller tre gader væk, siger Socialdemokratiets ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- I stedet for at skære alle børn i de udsatte boligområder over en kam, mener vi, at man skal finde de tosprogede børn, som kan få problemer og tilbyde dem gratis daginstitution, siger SF's Jacob Mark.

Men børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er urealistisk at tage udgangspunkt i eksempelvis børnenes behov for sprogstimulering.

- Man kan ikke sprogvurdere en etårig, siger hun.

- Vi kan simpelthen se, at selvom vi sprogtester som treårige, får vi fat i dem for sent.

/ritzau/