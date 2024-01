Der er ikke noget galt i, at det stort set kun vil være kvinder, der får glæde af en skattelettelse på 5.100 kroner om året.

I hvert fald hvis man spørger skatteminister Jeppe Bruus (S), der roser regeringens nye reform, selv om det er kommet frem, at den overser én gruppe – mænd.

Enlige forsørgere får nemlig med aftalen hævet deres beskæftigelsesfradrag med op til 5.100 kroner om året.

Men selvom man har fælles forældremyndighed, har børn i en 7/7-ordning og deler alle udgifter lige over, er det kun den forælder, som børnene har folkeregisteradresse hos, der får glæde af det højere fradrag – den såkaldte bopælsforælder.

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik er det i dag 86 procent af danske børn, der har bopælsadresse hos deres mor.

»Det er jo helt skævt og er dybt urimeligt for den forælder, der ikke har barnet boende som den primære forælder, hvilket jo typisk er mænd,« siger Peter Kofod, der er Dansk Folkepartis skatteordfører.

Men den kritik giver skatteminister Jeppe Bruus tilsyneladende ikke meget for.

I en mail til B.T. skriver han, at han som socialdemokratisk skatteminister er glad for skattereformen.

»Vi har i særlig grad prioriteret at give enlige forsørgere en ekstra håndsrækning med vores personskattereform,« skriver han og tilføjer:

»De kan få op til 8.000 kroner mere udbetalt om året. Det svarer til op mod 665 kroner om måneden. Det er et beløb, som kan mærkes i budgettet og giver luft i økonomien til den enlige mor eller far, der får råd til at sende datteren til svømning,« skriver Jeppe Bruus.

Han forholder sig ikke til, hvorfor man ikke har lavet en ordning, der ville komme alle enlige forsørgere til gode uanset hvilken af forældrene, de fælles børn bor hos.

B.T. har tidligere talt med Helle Brandt, der er advokat og formand for Danske Familieadvokater om den nye skatteaftale. Hun påpeger, at aftalen formentlig også kommer til at skabe andre problemer.

»Det her kommer til at betyde både flere konflikter og et øget konfliktniveau i de sager, der allerede er,« siger hun, og undrer sig over, at man ikke har valgt en anden mulighed for at give en skattelettelse til enlige.

»Man bør have respekt for folks privatøkonomi. Det er underligt og virker tilfældigt, at man vælger én forælder frem for den anden. Hver gang, der er skævhed, er det kimen til konflikt,« siger Helle Brandt.

B.T. har også spurgt skatteminister Jeppe Bruus, om han er enig i kritikken af, at ordningen risikerer at skabe flere og mere voldsomme konflikter i skilsmissefamilier, men det har han ikke svaret på.

I 2022 trådte en ny lov i kraft, der betød, at børnepengene skulle deles mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed. Før da blev pengene udelukkende udbetalt til moderens konto.

