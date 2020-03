Nødherberger bidrager i udgangspunktet til overnatning i de kolde måneder. Ordning løber nu til maj.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har besluttet at forlænge ordning med nødherberger for hjemløse borgere.

Det sker, fordi flere herberger og botilbud i øjeblikket oplever et stort pres på grund af udbruddet af coronavirus i Danmark.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal passe ekstra godt på vores udsatte medmennesker. Alle hjemløse skal fortsat have et sted at sove.

- Kommuner og organisationer yder allerede et imponerede arbejde rundt omkring for at løse udfordringen. Og nu sætter vi flere penge af til nødovernatning, så deres arbejde kan fortsatte, siger Astrid Krag i pressemeddelelsen.

Ordningen omhandler nødovernatning i de kolde måneder i løbet af vinteren. Derfor var planen, at nødherbergerne skulle lukke ned 1. april, oplyser ministeren.

Nu får de imidlertid mulighed for at fortsætte indtil udgangen af april.

Puljen rummer én million kroner. Pengene fordeles til de tilskudsmodtagere, som i forvejen var tildelt midler til nødovernatning i vinteråret 2019-'20. Det oplyser ministeriet.

/ritzau/