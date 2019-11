Giftstof forbydes til golfbaner og potteplanter i gartnerier. Roebranche får et år til at afprøve alternativ.

Sprøjtemidlet neonikotinoider er kendt for at svække biers evne til at orientere sig, så de ikke kan finde føde eller hjem til boet.

Derfor har miljøminister Lea Wermelin (S) besluttet at forbyde brug af stoffet på golfbaner og til potteplanter i gartnerier.

- Det rykker noget, fordi vi selvfølgelig ikke skal bruge et middel, som, vi ved, er skadeligt for bier, og som er med til at forstærke den biodiversitetskrise, vi har, når det ikke er nødvendigt, siger Lea Wermelin.

- Og det mener jeg ikke, at det er. Hverken for golfbaner eller potteplanter i gartnerier, siger hun.

Neonikotinoider er forbudt til udendørs brug i Danmark og resten af EU, men med en række dispensationsmuligheder i den europæiske regulering.

Brugen af stofferne forbydes helt på golfbaner, mens godkendelsen til potteplanter i gartnerier bliver trukket tilbage.

Desuden får roebranchen et år til at afprøve det alternativ, der er fundet, og som kan erstatte neonikotinoider.

De danske sukkerroeavlere har lige nu dispensation til at bejdse de sukkerroefrø, som bliver sået til foråret.

Sprøjtemidlet kan muligvis være en af forklaringerne på, at bestanden af bier er faldet i de senere år.

Mens skønnet i 2003 lød på 155.000 bifamilier, så var antallet faldet til 115.000 i 2016.

Danmarks Biavlerforening og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har længe efterlyst et totalforbud mod neonikotinoider.

- Jeg glæder mig over, at det nu ser ud til, at vi får en udfasning, og at det ser ud til at være slut med neonikotinoider inden for en overskuelig fremtid. Men man burde have forbudt det her for længe siden.

- Vi havde helst set, at det var sket i går - men nu får branchen et år til at omstille sig, og så glæder vi os over, at det bliver slut med neonikotinoider i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i DN.

Enhedslisten har også kæmpet i mange år for et totalforbud af neonikotinoider, og miljøordfører Mai Villadsen forventer, at det nye alternativ kan føre til et totalforbud inden længe.

- Vi så gerne, at der var et totalforbud med det samme, men jeg betragter det faktisk som et reelt forbud om et år - og derfor er det her en fin start, siger hun.

De Radikale havde også ønsket sig mere, men stiller sig tilfreds med udfasningsordningen.

- Vi synes, det er et vigtigt første skridt, men vi så helst, at der kom en endelig slutdato (for brugen af neonikotinoider, red.), og det har vi ikke fået.

- Men vi har hvert fald fået noget fra ministeren, der sandsynligvis bliver til et forbud om et år, så det, håber vi, holder, siger Zenia Stampe, der er miljøordfører for De Radikale.

Miljøministeren varsler også, at der vil blive udformet en national bestøverstrategi. Det vil ske i tæt samarbejde med relevante interessenter og vil indgå som en del af regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke.

/ritzau/