Tusinder ventes at deltage i en "genåbningsfest" i København torsdag. Politikere står hovedrystende tilbage.

Der er ikke meget forståelse at hente hos justitsminister Nick Hækkerup (S) forud for en demonstration, der af arrangørerne kaldes en genåbningsfest, som er anmeldt torsdag.

For selv om retten til at demonstrere er sikret i Grundloven, kan man ifølge justitsministeren ikke "være bekendt" at samles til fest under den igangværende epidemi.

- Det er en grundlovssikret ret at demonstrere, som man fortsat skal kunne gøre brug af, selv om vi står midt i en epidemi.

- Men jeg har grundlæggende ikke forståelse for, at man midt i en alvorlig sundhedskrise vil være bekendt at forsamle sig mange mennesker på ét sted for at feste, siger Nick Hækkerup i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det er arrangørerne, der har omtalt demonstrationen som en genåbningsfest. Ud over det er den anmeldt på lovlig vis. Det vil sige, at den er godkendt af Københavns Politi, og at det derfor er muligt at bryde med forsamlingsloftet på fem personer.

Men der er også planlagt madboder, scener og toiletvogne, og busser vil samle borgere op fra omkring 35 større byer og køre dem til hovedstaden. Her vil cirka 15 artister spille for de tusinder, der ventes at møde op.

Og det er ifølge justitsministeren at se "stort på fællesskabet og den store indsats, danskerne yder for at holde smittespredningen nede".

Han håber, at folk vil blive væk fra arrangementet.

- Det vil i første række være op til politiet at vurdere, om det konkrete arrangement foregår inden for rammerne af reglerne.

- Men bare fordi man er fri til at gøre det, så er det ikke ensbetydende med, at man skal udnytte muligheden til at opføre sig uansvarligt ved at stimle sammen til en fest.

- Derfor håber jeg, at folk vil tænke sig om og gøre det eneste fornuftige - at blive hjemme og dermed ikke risikere at skabe nye smittekæder, siger Nick Hækkerup.

Arrangementet møder heller ikke meget forståelse fra andre partier på Christiansborg.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, kalder det over for TV2 "egoistisk".

- Jeg siger ikke, at de ikke skal have lov til at demonstrere. Men jeg mener, at det er forkert at lave en fest med rigtig mange mennesker.

- Jeg håber, at det er dem selv, der bliver syge, siger hun til tv-kanalen.

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, finder arrangementet tåbeligt, men vil ikke vurdere dets karakter over for Jyllands-Posten.

Og Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, har kun hovedrysten til overs for arrangementet.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen Denhardt, siger, at arrangementet er at gøre nar af den store indsats, befolkningen som helhed yder.

- Jeg har ikke ord for, hvor ansvarsløst jeg synes, det er at lave sådan et arrangement i en tid, hvor vi ser store smitteudbrud, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun mener dog heller ikke, at man skal gøre noget ved det, da SF "tager frihedsrettighederne alvorligt".

/ritzau/