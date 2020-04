Skatteministeriet slækker på kontrol og opfølgning med momsindbetaling, lyder kritikken fra Rigsrevisionen.

Kontrollen med moms og skat har ikke været stærkt nok prioriteret, og særligt momsområdet har haft problemer.

Det siger skatteminister Morten Bødskov (S), efter at en rapport fra Rigsrevisionen kritiserer Skatteministeriets mangelfulde kontrol med momsindbetalinger, som koster staten milliarder af kroner hvert år.

- Der er ikke nogen tvivl om, at kontrolområdet ikke har været stærkt nok prioriteret. Momsområdet har været et problemområde.

- Der er problemer på momsområdet. Og det er da klart, når man ser ned i de problemer, der bliver omtalt her, at det er store problemer, siger Morten Bødskov.

Rigsrevisionen har udarbejdet en rapport om systemet med inddrivelse af moms. Rapporten er endnu ikke offentliggjort, men TV2 er kommet i besiddelse af den.

Her fremgår det, at skattemyndighederne i for høj grad slækker på kontrol og opfølgning med moms. Flere milliarder kroner er ikke blevet inddrevet på den bekostning.

Momsområdet omhandler 200 milliarder kroner og er derfor en vigtig indtægtskilde for staten.

Kontrollen med moms er dog ikke helt fraværende, understreger Morten Bødskov, som ønsker at styrke indsatsen - blandt andet med flere ansatte.

- Det er ikke sådan, at der ikke finder kontrol sted. Tværtimod. Den skal være mere målrettet.

- Vi skal udvikle nye teknologier til at kontrollere, og vi skal have - så at sige - flere hænder til at følge de her kontroller helt til dørs. Det er det, der ikke er sket i tilstrækkeligt omfang, og det er det, der skal forbedres nu, siger ministeren.

Og ifølge Morten Bødskov er man allerede i fuld gang.

Eksempelvis blev der med finansloven for 2020 afsat 150 millioner kroner til at styrke skattevæsenet alene i år. Aftalen blev indgået med regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Derudover skal otte nye skattecentre etableres rundt om i landet - to af dem i år. Og så skal der frem mod 2023 ansættes 1000 flere medarbejdere. En del af dem skal sidde med momskontrol, siger Morten Bødskov og tilføjer:

- Jeg synes også, det er værd at bemærke, at Rigsrevisionen skriver - forstår jeg - at der også er fremgang, og den fremgang vil jo blive yderligere styrket med de initiativer, regeringen tager nu, siger ministeren.

Rigsrevisionens rapport behandles fredag 17. april af Folketingets statsrevisorer.

/ritzau/