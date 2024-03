Ombudsmand har tidligere advaret mod, at embedsværket hjalp til med at lave opslag på sociale medier.

Embedsmænd må gerne hjælpe ministre med at lave opslag på sociale medier, så længe opslaget har at gøre med et emne, der knytter sig til ministerens funktion.

Sådan lyder det i opdaterede retningslinjer for ministres brug af sociale medier, som Justitsministeriet torsdag har udgivet.

I retningslinjerne lyder det, at eventuel bistand fra embedsværk til opslag på sociale medier ikke er anderledes, end når embedsmændene bistår ministre i at skrive indlæg eller taler. Så længe det altså drejer sig om ministerens arbejde og ikke private sager.

Til gengæld må embedsværket ikke administrere ministres profiler. Undtaget er dog særlige rådgivere. De må gerne "bistå ministeren i administrationen af ministerens private profil", så længe administrationen er knyttet til rådgiverens opgaver for ministeren.

- Embedsværket kan altså bistå med for eksempel faktatjek, faglig rådgivning eller indlæg på en ministers private profil, når det vedrører ministerens fagområde eller regeringens politik, skriver Justitsministeriet.

Folketingets Ombudsmand har tidligere advaret mod en udvikling, hvor embedsmænd i højere grad end tidligere bruges til branding af ministre.

Det skete i kølvandet på en sag, hvor Dan Jørgensen (S) i tiden som klimaminister havde fået hjælp til at lave 40 procent af opslagene på sine private profiler.

Det svarede til, at ministeriet på tre år havde lavet over 1000 udkast til opslag på ministerens profiler.

- Der tegner sig dermed et billede af en udvikling, hvor embedsværket i stigende omfang anvendes til politisk virksomhed i bred forstand.

- Herunder personlig profilering og branding af deres minister - på private sociale profiler, sagde ombudsmand Niels Fenger i 2022.

