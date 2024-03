Klimaminister får kritik for at juble over at klimamål nås, selv om kommende beregninger kan vise noget andet.

Forskere advarer om en mulig stor stigning i udledning af CO2 fra lavbundsjorde. Men klimaminister Lars Aagaard (M) vil endnu ikke tage højde for tallene, fordi de ikke er fagfællebedømt og officielt fremlagt.

Sagen har hurtigt ført til en intens debat. I januar viste tal, at udledning fra lavbundsjorde vil være mindre i fremtiden, fordi udledningen allerede har fundet sted. Men tal, som endnu ikke er officielle, peger i en anden retning.

- Jeg har svært ved at få øje på fifleriet, der er nærmere udtryk for respekt for forskernes arbejde. De skal have lov at lave arbejdet færdigt, viden skal konsolideres og tjekkes kvalitetsmæssigt.

- Alternativet er at forestille sig, at vi skulle basere politik på ufærdigt arbejde og halve notater. Det er ikke et grundlag, en regering kan arbejde på, siger Lars Aagaard i et samråd.

De tal, som blev fremlagt først, har fået ministeren til at konkludere, at Danmark når 2025-klimamålene til tiden. Men flere partier mener, at det vil være for tidligt at konkludere det, når der er nye beregninger på vej.

Ministeren bedyrer, at når tallene er færdige i "forventelig slutningen af 2024", vil de blive indarbejdet i klimafremskrivningerne en til en. Også selv om det betyder, at Danmark ikke når klimamålene.

- På mine gamle dage er jeg blevet et kristent menneske, og det kristne menneske skal have evnen til at tilgive. Og jeg tilgiver dem, der siger "fifleri".

- Vi skal have et godt samarbejde i Folketinget, jeg har fedt på næverne, det er okay at sige sådan noget. Hvis nogen har lyst til at sige undskyld, så tager jeg imod den, og så er vi lige gode venner af den grund, siger Lars Aagaard og understreger, at der også godt kan "fare en djævel i ham".

Hidtil har klimaministeren afvist, at lavbundsjorde tidligere kan have udledt mere drivhusgas, end man hidtil har troet.

Klimaordfører Mona Juul (K) kommer under samrådet ind på, at hun er dødtræt af debatten med "tal i øst og vest", og at flertalsregeringen "laver numre".

- Der, hvor det hele går galt efter min mening, er, at du fejrer det som en klimasejr. Det er det, der er problemet.

- Man lægger 2025-forhandlingerne ned. Hvad dælen gør vi, hvis det viser sig, at det her deltal går i den modsatte retning, og vi ikke når målene. Det får vi at vide til efteråret, siger hun.

De første tal, som forskerne har fremlagt, viser, at Danmark når 2025-klimamålene til tiden.

Men i de tal som endnu ikke er fagfælledømt, og som ministeren derfor ikke anerkender endnu, kan det hele blive vendt på hovedet. Og det kritiserer en række ordfører fra røde og blå partier.

- Det handler om ærlighed og tillid. Sikkerhed for at når vi kommuniker til hinanden om så alvorlige emner som vores klimatal, så oversælger vi det ikke. Og forsøger ikke at få noget til at lyde bedre, siger Mona Juul.

Ministeren siger, at han endnu ikke ved, hvad tallene betyder for Michael Svarer-udvalget. Det kommer med en rapport med anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget. For nylig blev den udskudt.

Lars Aagaard understreger, at tallene ikke har fået regeringen til at trække klimainitiativer tilbage, og at tallene stammer fra Aarhus Universitet og ikke ministeriet.

