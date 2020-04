'Kære alle. Det her et svært emne.'

Sådan starter social– og indenrigsminister Astrid Krag (S) torsdag aften et Facebook-opslag, hvor hun fortæller, at krisecentrene under coronaudbruddet har modtaget færre henvendelser end ventet.

Og det er på trods af at politiet har modtaget flere anmeldelser om vold og husspektakler end normalt.

Ministeren er nemlig blevet kontaktet af bekymrede krisecentre og har derfor valgt at dele budskabet, selvom det er et svært emne.

'For mens vi ved fra politiet, at der under coronaudbruddet har været flere henvendelser om vold og husspektakler i hjemmene end normalt, så har krisecentrene den seneste tid modtaget færre henvendelser end de havde forventet. 'Det er en meget bekymrende situation,'skriver Astrid Krag i opslaget.

Og på trods af hvor svært det end kan være, så opfordrer hun til holde øjne og ører åbne.

'Ofte kæmper ofre for vold i nære relationer alt for længe for at holde volden skjult. Derfor er det så svært at få budskabet spredt - for hvem skal man sprede det til? Kan man tillade sig at antyde at noget ikke er som det burde i en andens parforhold?,' skriver hun og fortsætter:

'Det er meget svært, det ved jeg. Men tit er der alligevel kollegaer, naboer, familiemedlemmer, der har en mistanke. I denne tid håber jeg at ingen vil lukke øjne og ører for en mistanke. Og at I vil give budskabet videre at der er hjælp at hente - man kontakter bare telefon 1888.'