Der er grund til at styrke EU's sundhedsfaglige profil, så man er fælles om indkøb, beredskab og forskning.

Det ærgrer udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at EU-systemet blev taget på sengen i forhold til coronakrisen.

For eksempel svarede ingen europæiske lande, da Italien aktiverede det, der kaldes den civile krisestyringsmekanisme.

I stedet blev en række lande lukket ned for at holde smittede ude, hvilket betød, at værnemidler som sprit og masker ikke kunne forlade landene.

Siden er EU dog kommet op i gear, og det glæder Kofod, der understreger, at den globale epidemi ikke har toppet endnu.

- EU er kommet sent ud af starthullerne, og det er ærgerligt. Siden har man gjort en række ting.

- Den her krise har ramt alle lande med en hård kraft på samme tid - ikke bare i Europa, men verden. Det er klart, at vores fokus har været på at få styr på situationen i Danmark for at sikre, at vi har den nødvendige kapacitet, siger han.

Siden er værnemidler og varer begyndt at flyde mere frit mellem landene, og EU står for et fælles indkøb af værnemidler.

Vækst- og stabilitetspagten er blevet lempet, strukturfondsmidler er fremrykket, og EU-systemet bidrager til en udvikling af vaccine.

Desuden hjælper medlemslandene hinanden med at hente egne borgere hjem.

Særligt Italien og Spanien, der begge er hårdt ramt, har råbt på hjælp fra medlemslandene. Flere folketingspartier har opfordret til at sende medicinsk udstyr eller personale til landene.

Men Jeppe Kofod afviser at svare på, om Danmark vil efterkomme ønsket. Hvis der kommer en officiel henvendelse, vil sundhedsmyndighederne se på det, er svaret.

Han ser et styrket samarbejde inden for det sundhedsfaglige område for sig.

- Det her kommer til at forandre den måde, vi samarbejder på. Vi får brug for et tæt, effektivt og praktisk europæisk samarbejde. Det kommer til at definere den kommende meget lange tid, og EU skal geares til det, siger han.

Det kan være inden for indkøb, beredskab, analyse, deling og forskning, mener han.

Dermed taler han for at udvide EU's beføjelser, selv om han netop erkender, at systemet har fejlet, da coronakrisen eksploderede.

- Det er ikke et enten eller, det vil jeg kraftigt advare imod. Det her viser også, hvor vigtigt det er at have nationale beredskaber.

- Det, som er vigtigt, er, at man ved siden af har europæisk merværdi ved at samarbejde om forskning, vaccine, indkøb og andre ting, hvor vi har fordel af at stå sammen, så vi maksimerer muligheden for at håndtere pandemier fremadrettet, siger han.

