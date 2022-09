Lyt til artiklen

Den nye lov om maksimal huslejestigning på fire procent i de næste to år gælder ikke alle lejere.

De udlejere, der anvender nettoprisindeksering, må nemlig gerne lade huslejen stige med mere end fire procent, hvis de kan dokumentere, at de har udgifter, der kræver det.

Den her ventil til boligejerne kunne B.T. allerede fortælle om, inden loven blev vedtaget.

Og nu bekræfter Christian Rabjerg Madsen, der er indenrigs- og boligminister, at ventilen er med i den endelige lov.

»Når nettoprisindekset er så højt, som det er, så er det, fordi fødevarer og energi fylder i det nettoindeks, og det er Indenrigs- og Boligministeriets klare vurdering, at det vil være et lille fåtal, der vil have dokumentarbare udgifter, der vil godtgøre stigninger på mere end fire procent,« siger ministeren.

Men hvad er et fåtal? Det vil være rart at få et tal på, hvor mange lejere det forventes at være?

»Det er så lille tal, at vi ikke har noget præcis tal på det. Men min vurdering er, at det drejer sig om et meget, meget lille tal,« siger han.

Du kalder det »fåtal« og et »lille tal«. Men hvad er det? En håndfuld? Op imod 100?

»Nej, min vurdering er, at det et absolut fåtal. Det lovforslag, der nu er vedtaget, er garant for at give ro i maven på rigtig mange danske lejere,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Så du kan ikke komme det nærmere end et fåtal?

»Nej,« siger han.

Kan du så ikke godt se, at det er lidt svært at vide for folk, der bor til leje, hvor stor risikoen reelt er for, at de alligevel kommer til at betale mere end de fire procent i husleje, fordi udlejeren kan dokumentere, at der er udgifter, der ikke dækkes ved en stigning på fire procent i husleje?

»Det dækker over, der er en ventil, udlejere kan bruge, hvis de er i ganske særlig situation. Men det er vurderingen, at det vil være et meget lille fåtal, der vil kunne gøre brug af det,« siger ministeren.

Hvorfor har du som minister ikke fået et præcist bud på et tal, ud over det er »fåtal«?

»Det er meget lille fåtal,« slutter Christian Rabjerg Madsen.