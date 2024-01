»Hamas knepper jer,« råber en mand i en video fra søndagens propalæstinensiske demonstration, der gik gennem Københavns gader.

Videoen har vakt opsigt på sociale medier, hvor den er faldet flere for brystet. En af dem er kirkeminister Morten Dahlin (V), der særligt har lagt mærke til en ifølge ham »skræmmende« tendens ved demonstrationerne.

Men for at forstå sagen skal vi tilbage til søndag. Her blev det voldsomme optrin optaget af islamkritiker og debattør Jaleh Tavakolis mand.

De var mødt op til demonstrationen med et skilt, hvorpå der stod »Befri Palæstina fra Hamas« og »Hamas = terrorister«, hvilket fik flere demonstranter til at råbe slagord og optræde aggressivt overfor Jaleh Tavakoli og hendes mand.

»Videoen viser, at det ikke bare var en demonstration for fred, det var en demonstration med store elementer af Hamas-hyldest, og det er beskæmmende,« siger ministeren til B.T og fortsætter.

»Jeg synes, den er et kongeeksempel på et maskefald. Dem, der har stået bag demonstrationen, har sagt, det er en demonstration til fordel for fred, men videoen viser det modsatte.«

Morten Dahlin har selv stor sympati for især herboende palæstinensere og deres ret til at demonstrere mod og kritisere Israel, og ville selv være følelsesmæssigt påvirket, hvis han var palæstinenser, fortæller han.

Men han mener, der er langt fra fredelig demonstration og til den hyldest af »terrorbanden Hamas«, som han kalder organisationen.

»Der bliver sagt 'Fri Hamas', det ser jeg som en hyldest, og Hamas bliver brugt som en trussel. Det synes jeg er skræmmende.«

Også et interview mandag i Go' Aften Live med arrangøren af demonstrationen har forarget kirkeministeren.

Under interviewet nægter arrangøren af demonstrationen, Bilal Al-Issa, at svare på, om han tager afstand fra Hamas. Men ifølge Morten Dahlin er det ikke kun Bilal Al-Issa, der har svært ved at tage afstand fra Hamas. Dahlin mener, det gør sig gældende for en større gruppe.

»Jeg synes, det er skræmmende, at man på store dele af venstrefløjen ikke formår at skelne mellem at kritisere Israel og det at tage afstand fra Hamas. Der kommer eksempler frem hver eneste dag på, at folk, der kæmper for fred, har svært ved at tage afstand fra Hamas,« siger ministeren.

Jaleh Tavakoli har tidligere fortalt B.T., at skiltet var en bevidst provokation, men det er ingen formildende omstændighed for Morten Dahlin, der mener, at et budskab om at Hamas er terrorister burde være velkomment.

Direkte adspurgt om Israels modsvar på terrorangrebet 7. oktober er proportionelt, svarer ministeren:

»Israel har ret til at forsvare sig selv, det skal ske indenfor de regler og rammer, der er. Det er fuldstændig legitimt at diskutere Israels svar. Man må gerne være kritisk. Det er ikke det samme som at omfavne Hamas.«

Morten Dahlin vil ikke selv deltage i Israel-kritiske demonstrationer, men fortæller, at han har stor sympati for de civile ofre i Gaza.

