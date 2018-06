Kulturminister Mette Bock har lagt op til at lukke FM-båndet i 2021, men er klar til at udskyde lukningen.

København. Det kan være en trafikmæssig risiko, hvis FM-båndet skal lukkes i 2021, hvilket regeringen har lagt op til i sit medieudspil.

Det mener Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, som mandag har indkaldt kulturminister Mette Bock (LA) i samråd om sagen.

Prehn mener, at mange bilister ikke længere vil kunne modtage trafikmeldinger, som i dag udsendes over FM-radio.

Mette Bock medgiver, at "det er en relevant problemstilling".

- Jeg er indstillet på at udskyde tidspunktet for det seneste FM-sluk til 2023, siger ministeren under samrådet.

Regeringen vil lukke FM-båndet, fordi der er plads til flere digitale radiokanaler. Ved at lukke FM vil regeringen fremskynde overgangen til digital radio.

Lukningen af FM-båndet betyder, at alle biler uden en radio med DAB+ skal på værksted, hvis man vil høre radio i bilen.

Samrådet finder sted, mens forhandlingerne om et nyt medieforlig fortsat foregår.

- Jeg er villig til, at vi undervejs i medieforhandlingerne drøfter, hvornår det så er det rigtige tidspunkt at lave et FM-sluk på, siger Mette Bock.

- Skulle der være et flertal imod, at vi laver et sluk, så er det klart, at så er demokratiet sådan, at så laver vi ikke et sluk.

- Men så synes jeg bare, at man skal se i øjnene og sige højt, at det også har en pris ikke at lave det sluk. Borgerne får ikke det mangfoldige radioudbud, de ellers ville have fået, siger hun.

Rasmus Prehn er glad for, at Mette Bock er villig til at udskyde lukningen, så "der kan komme ro på, og folk kan følge med". Og så der kan findes en løsning.

Bilisternes interesseorganisation, FDM, har vurderet, at regeringens medieudspil kan sende en milliardregning ud på lande- og motorvejene til de danske bilister.

FDM har anslået, at en eftermontering af DAB+ i en eksisterende bil koster mellem 2000 og 7000 kroner.

Regnestykket lyder derfor, at beløbet ganget med antallet af biler giver et resultat på mellem 4 og 14 milliarder kroner.

FDM mener dog, at DAB+ har problemer med at opfylde funktioner, der er ønskværdige for en bilradio. DAB+ har nemlig et problem med at lade trafikmeldinger overtage sendingen, lyder bekymringen på.

/ritzau/