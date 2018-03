Teleindustrien kalder det spild af ressourcer, at der stilles krav om hurtig internetforbindelse på flere øer.

København. Der er ingen grund til kritik. Hvis det ikke giver mening at have en høj internetforbindelse på eksempelvis ubeboede øer, så bliver dækningskravet fjernet.

Sådan lyder det fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Han er uforstående over for kritik fra teleindustrien om dækningskrav på ubeboede øer.

- Vi har dækningskravene i høring lige nu. Og et af formålene med høringen er netop, at vi kan få relevante input til de adresser, som vi har lagt op til at dække.

- Hvis der er områder, hvor det ikke giver mening at stille krav om dækning, for eksempel på ubeboede øer, så vil de blive fjernet, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

Ifølge Berlingske kræver myndighederne, at flere øer, der har været ubeboet i årtier, bliver udstyret med internet i topfart.

Men ifølge avisen er der brugt forældede data, da myndighederne stillede krav om høje internethastigheder på 5000 danske adresser.

Jakob Willer, der er direktør i telebranchens organisation Teleindustrien i Danmark, mener, kravene er et spild.

- Det er jo også et vanvittigt spild af ressourcer, hvis man skal til at gøre det. Grundlaget for at stille sådan nogle krav skal være opdateret, siger han til Ritzau.

Lilleholt forstår ikke, hvorfor netop Willer bringer sagen på banen.

- Så sent som den 16. marts havde jeg et frugtbart møde med telebranchen og Jakob Willer.

- Her forklarede jeg netop, at hvis der er fejl i de data fra teleselskaberne, som vi har baseret dækningskrav på, eller hvis der er omfattede adresser, som ikke giver mening, for eksempel på en ubeboet ø, så vil vi naturligvis se på det, siger ministeren.

Regeringen præsenterede i begyndelsen af marts et teleudspil. Det skal sikre bedre dækning af mobiltelefoni og højere hastighed på bredbånd i hele landet.

