Mogens Jensen (S) var ikke klar over, at man ikke kunne søge dispensation fra EU-direktiv om øremærket barsel.

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) vidste ikke, at det var umuligt at gå imod et nyt EU-direktiv, der bestemmer, at mænd får to måneders øremærket barsel.

Det siger han fredag, efter at være indkaldt til samråd i Folketinget af Eva Kjer Hansen (V), der ville have svar på, hvordan ligestillingsministeren ville have søgt om dispensation fra EU-direktivet.

Oprindeligt sagde Mogens Jensen i august, at regeringen ville søge om dispensation fra direktivet. Ministeren så hellere, at fædre og mødre hver især som udgangspunkt fik ret til 16 ugers orlov efter morens 14 ugers barselsorlov.

Det skulle dog være med en mulighed at flytte ugerne, så de fordeles, som forældrene ønsker.

- Da jeg nævnte muligheden for at dispensere fra EU's orlovsdirektiv, var jeg ikke klar over, at det ikke er en mulighed. Det er jeg siden blevet gjort opmærksom på.

- Derfor har jeg siden gjort det klart, at Danmark ikke kan søge dispensation, og at regeringen selvfølgelig skal overholde direktivet, siger Mogens Jensen.

