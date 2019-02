Det står skidt til med skovene, men miljøministeren mener, at han gør mere ved det end nogensinde tidligere.

En ny forskningsrapport om naturtilstanden i Danmark fremhæver blandt andet skovene som et område, hvor biodiversiteten i stigende grad er presset.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) anerkender, at der er udfordringer på skovområdet.

Han henviser dog til, at regeringen netop sidste år har udpeget 13.800 hektar eksisterende skov, der i løbet af de næste 50 år skal være urørt eller såkaldt biodiversitetskov, hvor delvist skovbrug er tilladt.

En hektar svarer cirka til to fodboldbaner.

- Det er det største skridt på vejen, som nogen regering nogensinde har taget.

- Det betyder ikke, at vi er i mål, men det betyder, at vi er dem, der handler på det her, siger ministeren.

Både Danmarks Naturfredningsforening, SF og Socialdemokraterne har regnet sig frem til, at det vil kræve 75.000 hektar urørt skov, hvis der for alvor skal rettes op på problemerne med den svindende biodiversitet.

Men det er ifølge Jakob Ellemann-Jensen komplet urealistisk og vil koste mere end fire milliarder kroner.

- Det er let nok bare at lave overbudspolitik og udskrive dækningsløse check. Jeg handler på det, og derfor er det nok meget godt, at det er mig, der sidder her, siger han.

- Spørgsmål: Men hvad modsiger, at der udlægges mere end de knap 14.000 hektar?

- Det er der ikke noget, der gør, men man er nødt til at gøre det på en fornuftig måde. Jeg mener, at vi tager det her mere seriøst, end nogen tidligere har gjort.

Miljøministeren udpegede sidste efterår Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage som nogle af de statsejede skove, hvor der i fremtiden bliver endnu mere vild skov.

I alt vil de 13.800 hektar urørt og biodiversitetsskov efter planen blive udlagt i 45 forskellige skove i det meste af Danmark.

